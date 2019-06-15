Transferde bomba gelişme! Borussia Dortmund'dan Fenerbahçe'ye sürpriz teklif

Galatasaray, transferdeki 1 numaralı hedefi Ever Banega için 2 cephede görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor. Bonservis konusunda Sevilla ile yapılan pazarlıklarda fark 1.5 milyon Euro’ya kadar indi. Yönetimi esas zorlayan; oyuncu tarafı. Pek çok talibi olan Arjantinli yıldız, 4 milyon Euro maaş ısrarını sürdürüyor, Cim Bom ise 3.2’ye çıktı. Banega’nın menaceriyle hafta başında tekrar görüşülecek. (