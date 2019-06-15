Transferde bomba gelişme! Borussia Dortmund'dan Fenerbahçe'ye sürpriz teklif
Transfer sezonunun başlamasının ardından piyasa hareketlendi ve takımlar kadrolarına takviye yapmak için harekete geçti. İşte gazetelerin spor sayfasında yer alan transfer iddiaları...
Transfer çalışmalarını başlayan başlayan Sarı Lacivertli ekip, gözünü eski yıldızı Emre Belözoğlu'na dikti. 39 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transferi konusunda Ali Koç ile kulüp binasında bir araya geldi. Akşam saatlerinde ise Fenerbahçe'nin Win-win kampanyası için programa telefonla bağlanan tecrübeli futbolcu,"Sayın başkanımızla bir görüşme yaptık. Başkanımız çok daha doğru şeyler söyleyecektir. Futbol bitse bile Fenerbahçe'nin bir neferi olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde konuştu.
Yeni hocası Nagelsmann tarafından kadro dışı bırakılan Bruma, Galatasaray’ın teklifine yeşil ışık yaktı. Sarı-Kırmızılılar şimdi, kulübü Leipzig’le temasa geçerek, transfere resmiyet kazandırmaya hazırlanıyor.Beşiktaş, Yeni Malatyaspor’la sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki kaleciyle anlaşma sağladı. Ertaç Özbir, Siyah-Beyazlılar’dan senelik 750 bin euro kazanacak.
Borussia Dortmund ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan ve geçen yıl Fulham’da kiralık oynayan Andre Schürrle'yi transfer etmek isteyen Beşiktaş, Alman oyuncu için görüşmeler gerçekleştiriyor.
Galatasaray, transferdeki 1 numaralı hedefi Ever Banega için 2 cephede görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor. Bonservis konusunda Sevilla ile yapılan pazarlıklarda fark 1.5 milyon Euro’ya kadar indi. Yönetimi esas zorlayan; oyuncu tarafı. Pek çok talibi olan Arjantinli yıldız, 4 milyon Euro maaş ısrarını sürdürüyor, Cim Bom ise 3.2’ye çıktı. Banega’nın menaceriyle hafta başında tekrar görüşülecek. (