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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 6 ay süre istedi yapacaklarını Hadi Özışık'a anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İnternetaber'i ziyaret etti, kaçak göçmenlerle ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Hadi Özışık'a konuşan Soylu, göçmenlerle ilgili 6 ay süre istediklerini söyleyen Soylu, "İstanbul'da bir tane kaçak göçmen bırakmayacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da kaçak göçmen sorunu 6 ay içinde çözme sözü verdi. İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalına konuk olan Soylu, gündeme ilişkin konularda açıklamalar yaptı.

İstanbul'da 6 ay içerisinde oturma hakkı olmayan hiç kimseyi bırakmayacaklarını söyleyen Soylu, bu rakamı bugün 13 bine çıkardıklarını, yıl sonu 50 bine çıkaracaklarını anlatarak şunları söyledi:

"Türkiye 6 ay süre versin"

"6 ayda bu konularda milletimizin şikayetlerinin ortadan kalkacağı bir hazırlığı gerçekleştirdik. Yani 'Ne için şurada dükkanlarda kalıyorlar?', 'Ne için düzensiz bir şekilde kalıyor?', 'Ne için kurallara biz uyuyoruz da onlar ne için uymuyor?' diye şikayet ettiklerini. 6 ay süre versin bize İstanbul. Türkiye de 6 ay süre versin. Hiç merak etmeyin. Hiç kimse merak etmesin. İstanbul'da rahat olsun.İstanbul'u kimse kaçak göçmen merkezi olarak görmeyecek. Bu kadar açık ve net." 

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