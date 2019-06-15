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İBB'den belediye çalışanları zorla mitinge götürüldü iddialarına yanıt

İBB'den belediye çalışanları zorla mitinge götürüldü iddialarına yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları tarafından Saraçhane’deki belediye binasının önünde yapılan mitinge katılımı artırmak için, belediye birimde bir amirin çalışanlarına baskı yaptığını gösteren kurum içi yazışmanın yer aldığı fotoğraf tepki çekmişti. Söz konusu iddiaya İBB'den açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Saraçhane’deki belediye binası önünde “CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına tepki göstermek amacıyla miting düzenledi. 

Öte yandan belediye birimlerinden Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli bir amirin, söz konusu mitinge çalışanlarını baskı yaparak götürmek istediğini gösteren yazışmanın yer aldığı bir fotoğraf sosyal medyada yankı uyandırdı.

İBB'den açıklama

Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye'sinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''Binlerce İBB çalışanının gönüllü olarak katıldığı çağrı ile ilgili İBB yönetiminin kesinlikle zorunlu bir daveti olmamıştır. Katılan tüm mesai arkadaşlarımız gönüllü olarak katılmıştır.

Soruşturma yapılacak

Çalışanların katılımının gönüllü olduğu belirtilmiştir. İlgili birimin yöneticisinin kendi inisiyatifi ile gönderdiği bu mail soruşturulmaktadır.''

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