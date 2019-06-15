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Yakalanan cezaevi firarisi: Manzaraya karşı uyurken yakalanmak da varmış

Yakalanan cezaevi firarisi: Manzaraya karşı uyurken yakalanmak da varmış

Bursa'da cezaevi firarisi olduğu belirlenen bir kişi, polis tarafından otomobilde uyurken yakalandı. Firari, polislere, "Kaderimizde Bursa manzarasında uyurken yakalanmak da varmış" dedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi 'manzaraya karşı' uyurken yakalandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Dağ Yolu'nda meydana geldi. Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, geçen ay Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği belirlenen Gökhan Ş.'yi, dağ yolunda otomobilde arkadaşı Ahmet U. (36) ile birlikte uyurken yakaladı.

''Kaderimizde Bursa manzarasında uyurken yakalanmak da varmış,''

Beş ayrı suç kaydı olan, hakkında kesinleşmiş dokuz ay hapis cezası olan Gökhan Ş. ile Ahmet U., gözaltına alındı. Polisleri karşısında gören Gökhan Ş., "Kaderimizde Bursa manzarasında uyurken yakalanmak da varmış, burası çok ıssız bir yer, beni nasıl buldunuz?" dedi.

Şüphellierin araçlarında ve üstlerinde yapılan aramalarda 500 gram metamfetamin, 15 gram bonzai, üç ecstasy hap, 12 gram kokain, iki ruhsatsız tabanca ve başka kişilerin adına düzenlenen iki sahte kimlik ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Gökhan Ş. tutuklandı, Ahmet U. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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