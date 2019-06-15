HABER /  GÜNCEL

Yolcu otobüsünde iğrenç olay önce cinsel içerikli video izledi sonra da...

Demirören Haber Ajansı
Yolcu otobüsünde iğrenç olay önce cinsel içerikli video izledi sonra da...

ESKİŞEHİR’den yola çıkan yolcu otobüsünde cep telefonunda cinsel içerikli video izleyip, kadın yolcuya sarkıntılık ettiği öne sürülen N.Ö. (39), Bilecik’in Bozüyük ilçesi otogarında gözaltına alındı.

​Eskişehir’den yolcu otobüsüyle Zonguldak'a gitmek için yola çıkan N.Ö., iddiaya göre yolculuk sırasında cep telefondan cinsel içerikli videolar izledi. N.Ö. daha sonra kadın yolculardan birine sarkıntılık etti.

Kadının ihbarı üzerine N.Ö., Bilecik’in Bozüyük ilçe otogarında duran otobüste gözaltına alındı. Kadın yolcu, N.Ö.'den şikayetçi oldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve suçlamaları kabul etmeyen N.Ö. elleri önden kelepçeli olarak Bozüyük Adliyesi’ne sevk edildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Canan Kaftancıoğlu montajla yapılan başörtülü fotoğrafını yakışmış deyip paylaştı
Canan Kaftancıoğlu montajla yapılan başörtülü fotoğrafını yakışmış deyip paylaştı
Şile'de denize giren 2 kişi boğuldu
Şile'de denize giren 2 kişi boğuldu
Yakalanan cezaevi firarisi: Manzaraya karşı uyurken yakalanmak da varmış
Yakalanan cezaevi firarisi: Manzaraya karşı uyurken yakalanmak da varmış
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 6 ay süre istedi yapacaklarını Hadi Özışık'a anlattı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 6 ay süre istedi yapacaklarını Hadi Özışık'a anlattı
Lecce Ertuğrul Ersoy'u transfer etmek istiyor
Lecce Ertuğrul Ersoy'u transfer etmek istiyor
Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesiyle ilgili düzenleme askıya alındı
Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesiyle ilgili düzenleme askıya alındı
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de vücuduna yapışan keneyi çıkaran kadın öldü
Kayseri'de vücuduna yapışan keneyi çıkaran kadın öldü
Bakan Soylu'dan kaçak göçmen sorununa çözüm
Bakan Soylu'dan kaçak göçmen sorununa çözüm
e bordro sorgulama e devlet girişi 2019 Haziran maaş sorgulama
e bordro sorgulama e devlet girişi 2019 Haziran maaş sorgulama
Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu taburcu edildi
Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu taburcu edildi
Kolundaki alçı çıkarıldıktan sonra sınava girdi
Kolundaki alçı çıkarıldıktan sonra sınava girdi
İl dışı ihtiyaç listesi açıklayan iller hangisi il il kontenjan listesi
İl dışı ihtiyaç listesi açıklayan iller hangisi il il kontenjan listesi
İmar barışı başvuruları için 'nöbetçi' bırakıldı
İmar barışı başvuruları için 'nöbetçi' bırakıldı
Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru ek sınav açıklaması
Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru ek sınav açıklaması
Yorumlar