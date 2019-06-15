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Yunan golcü Anastasios Bakasetas Alanyaspor'da

Yunan golcü Anastasios Bakasetas Alanyaspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Yunan golcü Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna kattı.

Teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getiren Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Yunan golcü Anastasios Bakasetas'ı transfer etti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor yeni golcüsünü duyurdu. Akdeniz ekibinin resmi Twitter hesabından paylaşılan gönderide, Yunan golcü Anastasios Bakasetas için ''Hoş geldin'' mesajı yayınlandı.

AEK Atina'dan transfer edilen 25 yaşındaki golcü, geçen sezon 30 resmi maça çıkıp 6 gol kaydetti. Bakasetas şu ana kadar Yunanistan Milli Takımı formasını da 21 kez sırtına geçirdi ancak golle buluşamadı.

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