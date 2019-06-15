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Canan Kaftancıoğlu başörtülü fotoğrafını yakışmış deyip paylaştı ortalık yıkıldı

Canan Kaftancıoğlu başörtülü fotoğrafını yakışmış deyip paylaştı ortalık yıkıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kim tarafından yapıldığı bilinmeyen ve fotomontajla başörtülü hale getirilen fotoğrafını paylaşarak hem sitem etti hem ''yakışmış'' diyerek espiri yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun fotoğrafı, bir troll tarafından fotomontajla başörtülü bir kadının yüzüne eklenip, sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Söz konusu fotoğrafı kendi hesabında paylaşan Kaftancıoğlu ''Fotomontajla şahsımı başörtülü yaparak beni aşağılayacaklarını sananlar başörtülü kadınları aşağılıyorlar aslında.'' dedi.

Yakışmış espirisi

Kadınların özgür iradesiyle karar verecekleri her şekle, her renge saygı duymak zorundasınız diyen Kaftancıoğlu, paylaşımında "Yakışmış:)" espirisini yapmadan geçemedi.

İşte sosyal medyada olay olan o paylaşım;

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