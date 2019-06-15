Fenerbahçe'de transfer! Murat Sağlam'la anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, Trabzonspor'un da ilgilendiği Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kabus gibi bir sezonu geriden bırakan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II’de forma giyen Murat Sağlam'ı kadrosuna kattı.

3+1 yıllık anlaşma

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Murat Sağlam kimdir?

Sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabilen Murat Sağlam, Türkiye U21 Milli Takımı'nda da forma giyiyor ve genellikle sağ bek olarak kullanılıyor. Bu sezon Wolfsburg II ile 25 maça çıkan Almanya doğumlu Türk futbolcu, 6 gol, 4 asist kaydetti.

Trabzonspor için gelmişti

Öte yandan Murat Sağlam, önceki gün Trabzonspor'la görüşmek için menajeriyle birlikte bu şehre gitmişti ancak taraflar anlaşamayınca gurbetçi futbolcu, İstanbul'un yolunu tuttu.

Bomba iddia

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, dün akşam canlı yayında sürpriz bir iddia ortaya attı. Uzundurukan, ''Murat Sağlam ve menajeri Muzzi Özcan önce 150 bin Euro'yu kabul ediyor. Trabzon'a geldikten sonra ise “Fenerbahçe de ilgileniyor. 280 bin Euro istiyoruz” diyince de Trabzonspor yönetimi, “O zaman gidebilirsiniz” ifadelerini kullandı.