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Ekrem İmamoğlu'nun valiye 'it' dediği videonun ham hali ortaya çıktı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu Valisi Seddar Yavuz'a 'it' dediği videonun ham halini Haber Global televizyonu paylaştı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Ordu Valisi Seddar Yavuz arasındaki VIP krizi tartışması büyüyor.

İmamoğlu ve beraberindekiler Ordu Havalimanı'nda VIP'ten geçemeyince taraflar arasında arbede yaşandı. Tartışma sırasında Vali Yavuz'a "it" demekle suçlanan Ekrem İmamoğlu, "Vali basitlik yaptı" dediğini iddia etti.

Videonun ham hali paylaşıldı

Haber Global geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'nun "it" dediği görülen videoyu yayınladı. Görüntülerin montaj olduğu yönünde iddialar ortaya atılınca Haber Global, o anları "Gazetecilik ilkeleri gereği görüntülerin ham halini ekrana getiriyoruz" diyerek kamuoyu ile paylaştı.

Görüntülerde İmamoğlu'nun polislere dönüp "Valiniz itlik yapmıştır" dediği görülüyor.

Fatih Portakal yayınlamamıştı

Ekrem İmamoğlu'nun Ordu-Giresun Havalimanındaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde meydana gelen olaylar sırasında Ordu Valisi Seddar Yavuz'a "Valiniz tam bir it" ifadesini kullandığı iddia edilmişti. Söz konusu anın videosunu FOX TV kameramanı çekmişti. Ancak FOX o anın görüntüsünü yayınlamamıştı. FOX TV ana haber anchormani Fatih Portakal, Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi Yavuz'a, "İt" dediği videoyu izlediğini iddia ederek, "O görüntüyü izlememiş olsaydım o cümleleri etmezdim. Hakaret ettiği cümleleri duyarken gerçekler üzerine bunu söylüyordum." dedi.

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