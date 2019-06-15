Ekrem İmamoğlu'nun valiye 'it' dediği videonun ham hali ortaya çıktı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu Valisi Seddar Yavuz'a 'it' dediği videonun ham halini Haber Global televizyonu paylaştı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Ordu Valisi Seddar Yavuz arasındaki VIP krizi tartışması büyüyor.

İmamoğlu ve beraberindekiler Ordu Havalimanı'nda VIP'ten geçemeyince taraflar arasında arbede yaşandı. Tartışma sırasında Vali Yavuz'a "it" demekle suçlanan Ekrem İmamoğlu, "Vali basitlik yaptı" dediğini iddia etti.

Videonun ham hali paylaşıldı

Haber Global geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'nun "it" dediği görülen videoyu yayınladı. Görüntülerin montaj olduğu yönünde iddialar ortaya atılınca Haber Global, o anları "Gazetecilik ilkeleri gereği görüntülerin ham halini ekrana getiriyoruz" diyerek kamuoyu ile paylaştı.

Görüntülerde İmamoğlu'nun polislere dönüp "Valiniz itlik yapmıştır" dediği görülüyor.