Galatasaray'dan Başakşehir'e transfer!

Galatasaray'da istediği forma şansını bulamayan Muğdat Çelik'in, Başakşehir'e imza atmaya yakın olduğu belirtildi.

5 yıl Akhisarspor'da oynayan ve gösterdiği başarılı performansla Fatih Terim'in dikkatini çekerek Galatasaray'a transfer olan Muğdat Çelik'in durumunun 1 hafta sonra netlik kazanacağı öğrenilirken, oyuncunun Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılması halinde Başakşehir'e imza atacağı belirtildi.

Kupa canavarı Muğdat Galatasaray'da da 2 kupa kaldırdı

2017-18 sezonunda Okan Buruk yönetimindeki Akhisarspor'la büyük başarı yakalayan ve Türkiye Kupası finalinde önce Fenerbahçe'yi, ardından Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı yenerek 2 kupa birden kaldıran Muğdat Çelik'in önümüzdeki sezon yine eski hocası olan Okan Buruk'un yanına gideceği ifade edilirken, Başakşehir'in Bajic'le yollarını ayırmasının ardından bonservisi elinde olan Muğdat'a 2+1 yıllık imza attıracağı bildirildi.

Galatasaray'da fazla forma şansı bulamadı

Son 3 sezonda 95 maça çıkarak dikkat çeken ve genel anlamda ağır sakatlık problemleri yaşamayan Muğdat, geçtiğimiz sezon Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'da 18 karşılaşmada görev alırken 29 yaşındaki futbolcu 4 gol 1 asist yapma başarısını gösterdi. Süper Lig'in son haftasında Sivas deplasmanına giden Galatasaray, Muğdat'ın ayağından 2 gol bulmuştu.