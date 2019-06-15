Türkiye Azerbaycan Derneğinden çok sert açıklama

Türkiye Azerbaycan Derneği’nin (TÜRKAZDER) Kars Belediyesi’ne Ermeni Heyetin Düzenlediği Ziyaret Hakkında Yaptığı Basın Açıklaması

6 Haziran 2019 tarihinde Ermenistan Spor Kültür ve Turizm Organizasyonu Başkanı İştan Zakaryan, Erivan Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Edik Minasyan, Tarih Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Aşot Soğomonyan Kars Belediyesi tarafından ağırlanmıştır. Bu zatların Kars Belediyesi’ne gelişi ve burada belediye başkanları ile yaptıkları toplantı belediye görevlileri tarafından “nezaket ziyareti” olarak sunulmuştur.

Söz konusu şahısların Kars Belediyesi’nde ağırlanması gerek Ermeni mezalimine sahne olan Kars ilimizde, gerek ASALA teröründen ötürü büyük acılar çekmiş olan ülkemizin genelinde, gerekse de Ermenistan’ın Türk topraklarını işgal ettiği ve soydaşlarımızı soykırıma uğrattığı Azerbaycan’da yaşayan kardeşlerimizde büyük kızgınlık ve üzüntüye sebep olmuştur. Bu yetmezmiş gibi Van ile Erivan arasında ilk direk uçuşun yapılması bizlerde bölgenin geleceği adına büyük şüphe uyandırmıştır.

1. Dünya Savaşı sırasında Kars, Iğdır, Ardahan, Erzurum, Van ve birçok ilimizde Türklere karşı işkence eden ve camilere atalarımızı doldurarak yakan Ermeni saldırganlığı ardından ASALA’nın saldırıları ile devam etmiştir. Her fırsatta Türkiye karşıtı her odakla işbirliği yapan Ermenistan ve Ermeni diasporası, Türkiye’ye büyük acılar çektiren eli kanlı terör örgütü PKK ile de işbirliğini hiçbir zaman gizlememiştir. Son olarak, PKK’nın Suriye kolu YPG içerisinde faaliyet gösteren Ermeni teröristlerin görüntüleri basına da yansımıştır ve hafızalardan silinmemiştir. Benzer ortaklıkların Türkiye içerisine taşınmasına yönelik girişimlerin önünde Türkiye – Azerbaycan Derneği olarak duracağımızı ve bunlara izin vermemizin mümkün olmadığını bu vesileyle beyan etmek isteriz.

Bilinmelidir ki, Ermenistan’ın kadim Azerbaycan toprağı olan Karabağ’ı işgalinden sonra Türkiye, Ermenistan sınırını kapatmış ve diplomatik ilişkilerini askıya almıştır. Ayrıca, Ermenistan Anayasası'nda ve Bağımsızlık Bildirisi'nde Doğu Anadolu bölgemizin “Batı

Ermenistan” olarak tanımlanması Ermenistan’ın tarihten getirdiği saldırgan bir tutumunun bir örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu şahıslara uydurma “Batı Ermenistan” hayali şirin gözükse de Türk milleti ve devleti, bu hayallerin önüne geçecek kudrettedir. Bütün ihanetlerin karşısında gibi dik duran necip Türk milleti bugüne kadar olduğu gibi bunlara aman vermeyecektir.

Azerbaycan’ın Hocalı kasabasında çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek yüzlerce kişiyi eziyet ederek katleden Ermenistan’ın temsilcilerine bu derecede bir sevgi beslemek aymazlıktan başka bir şey değildir. Her fırsatta insan hakları söylemine sarılanların insanlığa karşı yapılan en büyük soykırımlardan biri olan Hocalı’nın müsebbiplerine sempatiyle yaklaşması asıl niyetlerini göstermeleri açısından son derece manidardır. Kars’ta bazı kesimler tarafından atalarımızın kanını dökenlere gösteren saygı ve nezaketin yarısı bile maalesef bu odaklar tarafından ülkemizin bölünmez bütünlüğüne gösterilmemektedir. Terör örgütünün aklıyla hareket edip, serhat Kars’ı Türkiye karşıtı çevrelere peşkeş çekmek isteyenlere imkan verilmemelidir. Bu yüzden, bu gibi olaylar karşısında her zamankinden daha hazırlıklı olmak gerekmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, söz konusu ziyareti şiddetle kınadığımızı ve Kars Belediyesi’nden mantıklı bir izahat beklediğimizi kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz.

Türkiye Azerbaycan Derneği – TÜRKAZDER

Genel Merkezi