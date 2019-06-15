HABER /  POLİTİKA

Bakan Soylu'dan Kaftancıoğlu'na cevap!

Bakan Soylu'dan Kaftancıoğlu'na cevap!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi'de Sivas Zara Ekinli Derneği Buluşması'nda 'Biz Süleyman Soylu'nun geçmişini biliriz.' diyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na cevap verdi.

Soylu, Sultangazi'de Sivas Zara Ekinli Derneği Buluşması'nda, 23 Haziran'daki seçime değinerek, "İstanbul'un gücü üzerinden Türkiye'nin istikrarını zedelemeye çalışacaklara fırsat vermemeliyiz. Bunu yapacaklarına adımın Süleyman Soylu olduğu gibi eminim. 'Ankara'yı, İstanbul'u, İzmir'i kazandık, haydi bakalım meşruiyet mücadelesine.' diyecekler göreceksiniz. Türkiye'yi yeniden bir maceraya sürüklemek isteyecekler. Önümüzdeki 4 yılı aşkın bir zamanlık dönemi Türkiye'nin iyi kullanmaması için Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışanlara büyük bir avans sağlamaya çalışacaklar." diye konuştu.

'Canan çıkmış...'

Bakan Soylu, İçişleri Bakanı olarak Türkiye'nin terörle mücadele eden unsurlarından biri olduğunu ve gücü yettiğince bu mücadeleyi sürdüreceğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Doğu ve güneydoğuda dağlarımıza nasıl sızıyorlarsa, şehirlerimize nasıl sızmaya çalışıyorlarsa ki sızmaya çalıştıklarını görüyorum, bir takatim varsa, bunu ifade etmek benim görevim. Sonra 'eyvah' para etmez. Terör örgütleri de şımartılmaya gelmez. Bize büyük bir miras olarak bırakılan medeniyetten hemşehrilerimize bunu anlatmak benim görevim. Bunların üzerinden PKK, İstanbul'a sızmaya çalışıyor, sızmaya. Bu sızmaya müsaade etmemek için elimizden geleni yapacağız. Sonra, seçim bitti kazandılar... Ondan sonra milletimize diyeceğiz ki 'Bizden günah gitti. Biz vebal olarak bunu anlattık, bütün İstanbul'a anlattık.' Canan çıkmış, 'Biz Süleyman Soylu'nun geçmişini biliriz.' diyor. Benim geçmişimi elbette bilirsin, ben domuz yiyerek büyümedim ki."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan Tacikistan ziyaretini değerlendirdi
Erdoğan Tacikistan ziyaretini değerlendirdi
Karamollaoğlu, Suriyelilere yapılan yardımın devam etmesini istedi
Karamollaoğlu, Suriyelilere yapılan yardımın devam etmesini istedi
İçişleri Bakanı Soylu: Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir
İçişleri Bakanı Soylu: Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maç sonucu 82-73
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maç sonucu 82-73
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye iftira
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye iftira
Galatasaray'dan Başakşehir'e transfer!
Galatasaray'dan Başakşehir'e transfer!
ÖNCEKİ HABERLER
BBP'den tam destek: Geri adım atmak yok
BBP'den tam destek: Geri adım atmak yok
Ekrem İmamoğlu'nun valiye 'it' dediği videonun ham hali ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun valiye 'it' dediği videonun ham hali ortaya çıktı
İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması
İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması
TYT nasıldı ÖSYM Temel Yeterlilik Testi sorularını eğitim uzmanları (TYT) yorumladı
TYT nasıldı ÖSYM Temel Yeterlilik Testi sorularını eğitim uzmanları (TYT) yorumladı
18 ayrı başkentte İdlib eylemi
18 ayrı başkentte İdlib eylemi
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
İBB'den “makam aracı” iddialarına yanıt
İBB'den “makam aracı” iddialarına yanıt
MHRS randevu online hastane randevusu alma sayfası
MHRS randevu online hastane randevusu alma sayfası
Yorumlar 4 yorum