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Çağla Büyükakçay İspanya'da finalde

Çağla Büyükakçay İspanya'da finalde

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, ITF tarafından düzenlenen Uluslararası Ciutat De Barcelona Turnuvası'nda teklerde finale çıktı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, İspanya'nın Barselona şehrinde Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen 60 bin dolar ödüllü turnuvanın yarı finalinde Çağla'nın Avustralyalı Jaimee Fourlis'i 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek finale çıktığı belirtildi.

Çağla Büyükakçay, toprak zemindeki organizasyonun finalinde yarın 1 numaralı seribaşı ABD'li Alexandra Kiick şampiyonluk mücadelesi verecek.

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