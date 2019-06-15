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Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde

Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'Da öğrenci evlerinde kullanılan suyun yüzde 50 indirimle fiyatlandırılacağını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da öğrenim gören öğrencilere müjde verdi. Yavaş, öğrenci evlerinde kullanılan suyun yüzde 50 indirimle fiyatlandırılacağını açıkladı.

Öğrenciye suda yüzde 50 indirim

Başkan Yavaş, "ASKİ Genel Müdürlüğünce 'öğrenci evleri' abone tipinin su ve atık su tarife bedelinin konutlara uygulanan bedelin yüzde 50 oranında indirimli olarak uygulanmasına" ilişkin Başkanlık yazısını Büyükşehir Belediye Meclis gündemine taşıdı.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilen karar ile birlikte su faturaları yarı yarıya düşecek olan öğrenciler, belirli şartlar kapsamında bu indirimden yararlanacak.

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