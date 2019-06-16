HABER /  GÜNCEL

Terazi Burcu Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 güzel sonuçlar devrede

Terazi Burcu Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 güzel sonuçlar devrede

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Terazi burcunu sizler için yorumladı. 17-23 Haziran haftasında Terazi burcunu neler bekliyor? Girişimlerinizle ilgili konularda güzel sonuçlar alabileceğiniz bir dönem olacak.

Dolunay etkisi ve yakın çevrenizdeki konularla haftanız başlıyor sevgili Terazi ve yükselen Terazi’ler. Sosyal medya ve yayıncılığa dair işleriniz varsa sonuçlarını alabilirsiniz.

Girişimlerinizle ilgili konularda güzel sonuçlar alabileceğiniz bir dönem olacak. Bazı ilişkilerinizi sonlandıracak, bazılarını ise daha farklı devam ettirmek isteyeceksiniz. Bu hafta göz önünde olacağınız yerlerde, kariyer ve iş alanlarınızda söylediklerinize dikkat etmelisiniz.

Alınganlıklar devrede olabilir. Tartışmalara girmemeye özen göstermelisiniz. Ailevi konularda ve iş alanlarınızda çekişmeler yaşanabilir. Aile hayatınızın sorumlulukları yüzünden kariyerinizde istediğiniz işleri yapamayabilirsiniz.

Cuma günü Güneş, Yengeç Burcu’na geçiyor. Kariyeriniz, hedef ve amaçlarınız ile ailevi konulara daha fazla önem vereceğiniz bir döngü içerisine giriyorsunuz.

Algınızı buraya yönlendirecek ve işinizle ilgili olmak isteyeceksiniz. Kendinizi göstermek ve onay almak önemli olacak. Güzel bir hafta diliyorum.

SON DAKİKA HABERLERİ
İki aile birbirine girdi! Onlarca yaralı var
İki aile birbirine girdi! Onlarca yaralı var
Rusya'dan çok kritik dolar hamlesi!
Rusya'dan çok kritik dolar hamlesi!
Slovakya'nın ilk kadın Cumhurbaşkanı Caputova görev başında
Slovakya'nın ilk kadın Cumhurbaşkanı Caputova görev başında
Çağla Büyükakçay İspanya'da finalde
Çağla Büyükakçay İspanya'da finalde
Bursa'da satır ve bıçaklı kavga
Bursa'da satır ve bıçaklı kavga
Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde
Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Azerbaycan Derneğinden çok sert açıklama
Türkiye Azerbaycan Derneğinden çok sert açıklama
F.Bahçe maçı sonrası Ataman'dan flaş karar!
F.Bahçe maçı sonrası Ataman'dan flaş karar!
İl dışı tayin 2019 MEB il dışı atama ihtiyaç listesi takvimi
İl dışı tayin 2019 MEB il dışı atama ihtiyaç listesi takvimi
Bakan Soylu'dan Kaftancıoğlu'na cevap!
Bakan Soylu'dan Kaftancıoğlu'na cevap!
Karamollaoğlu, Suriyelilere yapılan yardımın devam etmesini istedi
Karamollaoğlu, Suriyelilere yapılan yardımın devam etmesini istedi
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maç sonucu 82-73
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maç sonucu 82-73
2019-2020 okullar ne zaman açılacak yaz tatili kaç gün?
2019-2020 okullar ne zaman açılacak yaz tatili kaç gün?
Yorumlar