Terazi Burcu Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 güzel sonuçlar devrede

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Terazi burcunu sizler için yorumladı. 17-23 Haziran haftasında Terazi burcunu neler bekliyor? Girişimlerinizle ilgili konularda güzel sonuçlar alabileceğiniz bir dönem olacak.

Dolunay etkisi ve yakın çevrenizdeki konularla haftanız başlıyor sevgili Terazi ve yükselen Terazi’ler. Sosyal medya ve yayıncılığa dair işleriniz varsa sonuçlarını alabilirsiniz.

Girişimlerinizle ilgili konularda güzel sonuçlar alabileceğiniz bir dönem olacak. Bazı ilişkilerinizi sonlandıracak, bazılarını ise daha farklı devam ettirmek isteyeceksiniz. Bu hafta göz önünde olacağınız yerlerde, kariyer ve iş alanlarınızda söylediklerinize dikkat etmelisiniz.

Alınganlıklar devrede olabilir. Tartışmalara girmemeye özen göstermelisiniz. Ailevi konularda ve iş alanlarınızda çekişmeler yaşanabilir. Aile hayatınızın sorumlulukları yüzünden kariyerinizde istediğiniz işleri yapamayabilirsiniz.

Cuma günü Güneş, Yengeç Burcu’na geçiyor. Kariyeriniz, hedef ve amaçlarınız ile ailevi konulara daha fazla önem vereceğiniz bir döngü içerisine giriyorsunuz.

Algınızı buraya yönlendirecek ve işinizle ilgili olmak isteyeceksiniz. Kendinizi göstermek ve onay almak önemli olacak. Güzel bir hafta diliyorum.