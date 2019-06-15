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Trump'tan ilginç çıkış: Seçilmezsem ülke ekonomisi çöker

Trump'tan ilginç çıkış: Seçilmezsem ülke ekonomisi çöker

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimlerini kazanamaması durumunda ülke ekonomisinin 'daha önce görülmemiş çöküş' yaşayacağını belirtti.

Gelecek sene yeni başkanını seçecek olan ABD'de Trump, kendisinin seçilmemesi halinde "ABD ekonomisi çöker" dedi.

Benden başka birisi kazanırsa...

ABD lideri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Trump ekonomisi rekorlar kırıyor ve gidecek daha çok yol var… Ancak eğer 2020’de benden başka birisi kazanırsa (rekabeti çok iyi biliyorum) daha önce görülmemiş bir piyasa çöküşü yaşanır” dedi.Trump, “Amerika’yı büyük tutalım” diye ekledi. Başkan, ekonomideki hangi rekorlardan bahsettiğini yazmadı.

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