F.Bahçe maçı sonrası Ataman'dan flaş karar!

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes serisindeki beşinci maçın ardından Anadolu Efes koçu Ergin Ataman, sosyal medya hesaplarını kapattı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk ederken sarı-lacivertli taraftarlar önceki karşılaşmalarda olduğu gibi rakip takımın başantrenörü Ergin Ataman'a tepki gösterdi.

Serinin ikinci ve üçüncü maçlarına kulaklıkla çıkan Ataman, dördüncü mücadale öncesinde de salona kulaklık takarak çıktı.

Ataman'ın salona gelişiyle Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, "Ergin Ataman küfür etsene" şeklinde tezahüratta bulundu. Sarı-lacivertliler, Ataman'ı isminin anons edilmesi sırasında da yuhaladı.

Ataşehir'deki ilk maçta olduğu gibi Anadolu Efes teknik heyet ve yedek oyuncularının bulunduğu bölümün arkasındaki tribünde polisler yer aldı.

Ergin Ataman'dan flaş karar

Bu arada Ergin Ataman, serideki dördüncü maçın ardından flaş bir karar aldı ve sosyal medya hesaplarını kapattı.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Ergin Ataman, "Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Bundan sonra kafam daha rahat. Kimse bana ulaşamayacak. Twitter ve Instagram hesabım artık kapalı." dedi.

"İki takım oyuncularını da kutluyorum"

Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman, böylesine güzel bir mücadele izlettikleri için iki takım oyuncularını da kutladı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko'ya deplasmanda 82-73 kaybeden Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından konuştu. Mücadelenin çok çekişmeli geçtiğini belirten Ataman, "Rakibimiz maça çok hızlı başladı. Bizim oyuncularımızda 2-1'lik avantajın getirdiği bir rahatlama vardı ve rakibimiz ilk periyotta 12 sayılık bir avantaj yakaladı. Sonrasında dengeyi kurmayı başardık. Hatta maçın bitimine 2.5 dakikalık bir süre kala eşitliği sağladık. Ancak olmayınca olmuyor. Larkin atıştan boş dönerken, karşı tarafta Melih atışını başarılı şekilde yaptı. Bugün özellikle böylesine güzel bir maç izleten iki takım oyuncularını da kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesaplarıyla ilgili sorulan bir soruyu da yanıtlayan Ataman, "Sosyal medya hesaplarımı kapattığı doğrudur. Gerçekten kafam çok rahat" dedi.

Son olarak bençlerden gelen desteklerden bahseden başarılı antrenör, "Rakibimizin eksikleri olabilir ama buna karşın oyuna müdahale konusunda önemli isimleri bulunuyor. Bugün Fenerbahçe, bençlerden gelen oyunculardan 21 sayı kazanırken, bizim bu anlamda kazandığımız sayı 10. Önümüzdeki maça iyi şekilde hazırlanacağız. Bugün Avrupa'nın en iyi play-off serilerinden birisini izleten oyuncuları tekrar tebrik ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.