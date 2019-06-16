HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35'ler için net mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35'ler için net mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, S-400 konusunda herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını, Temmuz'un ilk yarısında teslimatın başlayacağını belirtirken, F-35 konusunda da Trump'la yeni bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlamasının ardından yurda dönerken, uçakta gazetecilerle sohbet edip soruları cevaplandırdı.

Zirve sırasında, Putin ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede S-400'lerin de gündeme geldiğini ifade eden Erdoğan, "zaten S-400 konusu bitmiş vaziyette. Herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Öyle zannediyorum ki Temmuz ayının ilk yarısında artık onlar da gelmeye başlayacaktır. Bu konuyla ilgili takvimi arkadaşlarımız takip ediyor" dedi.

Türkiye mektuba ne zaman ve nasıl cevap verecek?

Erdoğan, "ABD’den S-400 konusunda gelen mektuba Türkiye ne zaman yanıt verecek? Nasıl bir mesaj verilecek? Yaptırım meselesi nasıl aşılacak?  Trump ile görüşmeniz mi belirleyici olacak? F-35’den Türkiye’nin vazgeçmesi mümkün mü" şeklindeki soruya da şöyle cevap verdi:

"Cevap mektubumuzu bu hafta içerisinde göndereceğiz"

"Milli Savunma Bakanlığımız o mektuba karşı bir mektup konusunda çalışmasını sürdürüyor. Çok kısa zamanda, belki de bu hafta içerisinde cevabi mektup gönderilecektir. Çerçevesi içeriği belirlenmiş vaziyette.

"S-400'den taviz vermeyeceğiz"

Diğer konuya gelince, bu konuda kararımız nettir. S-400’den taviz vermeyeceğiz. Her zaman söylüyorum; burası kasaba devleti değil, burası Türkiye Cumhuriyeti. İmzayı atmışız, her şeyi bitirmişiz. Karşı taraftanRusya, bize vereceği kredide her türlü kolaylığı göstermiş ve gerçekten uluslararası piyasada olmayan faiz yüzdeleriyle bize bir kredi vermiş. Şimdi burada tükürdüğümüzü yalarsak devlet terbiyemize uymaz, benim de devlet adamlığıma uymaz. Böyle bir şeyi yapamayız.

"F-35'ler için taksitlerimizi ödüyoruz"

F-35 konusunda da söyleyeceğim şeyler aynı. Üzerimize düşeni hep yaptık. Ödemelerse, taksitlerimizi tıkır tıkır ödüyoruz. Şu ana kadar 1 milyar 250 milyon dolar ödeme yaptık. Biz görevimizi yerine getirirken, karşımızdaki de görevini yerine getirecek. F-35’lerden 4 tanesini teslim aldık. Bunlar şu anda Arizona’da. Generalimizi gönderdik, pilotlar orada, eğitimleri aldılar.

"Bize yanlış yapıyorlar"

Ama uçakları göndermeye gelince bu noktada maalesef bize yanlış yapıyorlar. Bu uçakların bir kısım parçaları da Türkiye’de üretiliyor. İşin bir de bu boyutu var. Sen ödemeyi yapacaksın, parçaların bir kısmı burada üretilecek ama kalkıp ‘uçakları vermeyeceğiz’ diyeceksin. Bu tabi ki yakışık almıyor.

"Trump farklı konuşuyor"

Bu konuları ben Sayın Trump ile görüştüğüm zaman bakıyorum ki o farklı konuşuyor. Bunlara gelince bunlar da farklı davranıyor. Bu tür şeyleri yapmak doğru değil.

"Bir yere kadar sabredeceğiz"

Belli bir yere kadar sabredeceğiz. G20 zirvesinde Sayın Trump ile etraflıca görüşmemiz olacak. Orada bu konuları ele alacağız. Ama aşağıdaki birileri farklı şeyler konuşursa, o zaman hemen zaten Sayın Trump ile irtibatımızı kurarız, orada da konuları telefon diplomasisi ile çözmeye çalışırız. Orada da bu işler fazla gecikmiyor."

Ödemelerini düzgün yapan 3-5 ülkeden biriyiz

"Çözüleceğine inanıyor musunuz" şekindeki soruya ise Erdoğan şöyle yanıt verdi:

En azından inanmak istiyorum. Çünkü Türkiye de ABD de NATO ülkesi. Türkiye NATO’nun en güçlü ayağı ve NATO’da ödemelerini yapan üç beş ülkeden bir tanesi. Birçoğu ödemesini bile yapmıyor ya da çok düşük ödeme yapıyor. Bir stratejik ortak, bir ortağa yanlış yapar mı? Yapmaması lazım. Biz NATO’nun farklı bir ayağıyız.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti.
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti. Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Babalar günü mesajları resimli babalar günü sözleri yeni 2019
Babalar günü mesajları resimli babalar günü sözleri yeni 2019
Karamollaoğlu, Suriyelilere yapılan yardımın devam etmesini istedi
Karamollaoğlu, Suriyelilere yapılan yardımın devam etmesini istedi
F.Bahçe maçı sonrası Ataman'dan flaş karar!
F.Bahçe maçı sonrası Ataman'dan flaş karar!
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye iftira
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye iftira
İçişleri Bakanı Soylu: Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir
İçişleri Bakanı Soylu: Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir
Erdoğan Tacikistan ziyaretini değerlendirdi
Erdoğan Tacikistan ziyaretini değerlendirdi
ÖNCEKİ HABERLER
Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 dolunay maddi alanda etkili Akrep Burcu
Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 dolunay maddi alanda etkili Akrep Burcu
Devlet Bahçeli: Dev uyanmakla kalmadı meydan okumaya başladı
Devlet Bahçeli: Dev uyanmakla kalmadı meydan okumaya başladı
İl dışı ihtiyaç listesi açıklayan iller hangisi il il kontenjan listesi
İl dışı ihtiyaç listesi açıklayan iller hangisi il il kontenjan listesi
Trump'tan ilginç çıkış: Seçilmezsem ülke ekonomisi çöker
Trump'tan ilginç çıkış: Seçilmezsem ülke ekonomisi çöker
Ali Koç, Aleksandar Kolarov'un menajeriyle görüştü!
Ali Koç, Aleksandar Kolarov'un menajeriyle görüştü!
Emekli maaş zammı son haber temmuz zammı ne kadar?
Emekli maaş zammı son haber temmuz zammı ne kadar?
Terazi Burcu Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 güzel sonuçlar devrede
Terazi Burcu Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 güzel sonuçlar devrede
İl dışı atama ihtiyaç listesi 2019 MEB il il kontenjan bilgisi
İl dışı atama ihtiyaç listesi 2019 MEB il il kontenjan bilgisi
Yorumlar