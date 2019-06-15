Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Tacikistan ziyaretinin ardından yurda dönen Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Bağcılar Belediyesi'ne geçti.
Tacikistan ziyareti sonrası yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Bağcılar Belediyesi'ne geçti. Burada sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirerek sohbet etti.
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Erdoğan, bir vatandaşın sigara paketini alarak, sigarayı bırakmasını da istedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Büşra - Mehmet Özer çiftinin nikah törenine katıldı.
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