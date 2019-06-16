Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 dolunay maddi alanda etkili Akrep Burcu

Bu Dolunay elinize bir para geçmesine sebep olabilir. 17-23 Haziran haftasında Akrep burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Akrep burcunu sizler için yorumladı.

Haftaya maddi alanda oluşacak bir dolunay etkisi ile başlıyorsunuz sevgili Akrep ve yükselen Akrep’ler. Bu Dolunay elinize bir para geçmesine sebep olabilir.

Maddi konularda birtakım stratejiler geliştirip bunlara uyduysanız sonuçlarını bu Dolunay ile beraber görebilirsiniz. Risk almamaya özen göstermeniz gerekiyor. Bu hafta riskli konularda fazla desteklenmeyeceksiniz.

Anlık kararlar alıp uygulamanız ve sonucunda kayıplar yaşamanız söz konusu olabilir. Bu hafta seyahatlere ve eğitimsel konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu alanlarda engeller ve sorunlar oluşabilir. Sıkıntı yaşadığınız kişilerle inatlaşmamanız gereken bir dönem sevgili Akrep’ler.

18-19 ve 20 Haziran tarihlerine dikkat etmelisiniz. Cuma günü Güneş, Yengeç Burcu’na geçecek. Yeni insanlarla bir araya gelmekten ve seyahat etmekten mutluluk duyacaksınız. Bu dönemi kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlar için kullanmalısınız. Güzel bir hafta diliyorum.