HABER /  GÜNCEL

Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 dolunay maddi alanda etkili Akrep Burcu

Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 dolunay maddi alanda etkili Akrep Burcu

Bu Dolunay elinize bir para geçmesine sebep olabilir. 17-23 Haziran haftasında Akrep burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Akrep burcunu sizler için yorumladı.

Haftaya maddi alanda oluşacak bir dolunay etkisi ile başlıyorsunuz sevgili Akrep ve yükselen Akrep’ler. Bu Dolunay elinize bir para geçmesine sebep olabilir.

Maddi konularda birtakım stratejiler geliştirip bunlara uyduysanız sonuçlarını bu Dolunay ile beraber görebilirsiniz. Risk almamaya özen göstermeniz gerekiyor. Bu hafta riskli konularda fazla desteklenmeyeceksiniz.

Anlık kararlar alıp uygulamanız ve sonucunda kayıplar yaşamanız söz konusu olabilir. Bu hafta seyahatlere ve eğitimsel konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu alanlarda engeller ve sorunlar oluşabilir. Sıkıntı yaşadığınız kişilerle inatlaşmamanız gereken bir dönem sevgili Akrep’ler.

18-19 ve 20 Haziran tarihlerine dikkat etmelisiniz. Cuma günü Güneş, Yengeç Burcu’na geçecek. Yeni insanlarla bir araya gelmekten ve seyahat etmekten mutluluk duyacaksınız. Bu dönemi kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlar için kullanmalısınız. Güzel bir hafta diliyorum.

SON DAKİKA HABERLERİ
Babalar günü mesajları resimli babalar günü sözleri yeni 2019
Babalar günü mesajları resimli babalar günü sözleri yeni 2019
Karamollaoğlu, Suriyelilere yapılan yardımın devam etmesini istedi
Karamollaoğlu, Suriyelilere yapılan yardımın devam etmesini istedi
F.Bahçe maçı sonrası Ataman'dan flaş karar!
F.Bahçe maçı sonrası Ataman'dan flaş karar!
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye iftira
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye iftira
İçişleri Bakanı Soylu: Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir
İçişleri Bakanı Soylu: Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir
Erdoğan Tacikistan ziyaretini değerlendirdi
Erdoğan Tacikistan ziyaretini değerlendirdi
ÖNCEKİ HABERLER
Devlet Bahçeli: Dev uyanmakla kalmadı meydan okumaya başladı
Devlet Bahçeli: Dev uyanmakla kalmadı meydan okumaya başladı
Trump'tan ilginç çıkış: Seçilmezsem ülke ekonomisi çöker
Trump'tan ilginç çıkış: Seçilmezsem ülke ekonomisi çöker
İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması
İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması
Ali Koç, Aleksandar Kolarov'un menajeriyle görüştü!
Ali Koç, Aleksandar Kolarov'un menajeriyle görüştü!
Terazi Burcu Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 güzel sonuçlar devrede
Terazi Burcu Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 güzel sonuçlar devrede
Türkiye Azerbaycan Derneğinden çok sert açıklama
Türkiye Azerbaycan Derneğinden çok sert açıklama
İki aile birbirine girdi! Onlarca yaralı var
İki aile birbirine girdi! Onlarca yaralı var
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Yorumlar