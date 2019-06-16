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Dolunay kadersel alanınızda Oğlak Burcu Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019

Dolunay kadersel alanınızda Oğlak Burcu Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019

Yalnız kalmak ve her şeyi gözden geçirmek anlamında şanslı olabilirsiniz. Üzerinizdeki sorumluluklar sizi bunaltmış olabilir. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Oğlak burcunu sizler için yorumladı. 17-23 Haziran haftasında Oğlak burcunu neler bekliyor?

Haftaya Yay Burcu’nda oluşan bir Dolunay ile başlıyorsunuz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak’lar. Bu Dolunay sizin kadersel alanınızda oluşacak. Geri planda durup olaylara dışarıdan bakmanız gereken bir Dolunay yaşayacaksınız.

Yalnız kalmak ve her şeyi gözden geçirmek anlamında şanslı olabilirsiniz. Üzerinizdeki sorumluluklar sizi bunaltmış olabilir. Uzaktan beklediğiniz bir haber varsa gelme olasılığı yüksek görünüyor.

Yakın çevrenizdeki insanlarla olan bağlantılarınızda birtakım sorunlar devrede olabilir. İş hayatınızda kandırılmalara açık olabilirsiniz. İletişimsel konularda biraz daha gerçekçi davranmalısınız. Gücünüzü oraya koymaya çalışmalısınız. Bu hafta en çok ortaklık ve ikili ilişkilerde sorun yaşayacaksınız.

Karşı tarafın alınganlık yaptığı durumlarda anlayışlı davranmalısınız. Cuma günü özel hayat ve ikili ilişkiler önem kazanmaya başlayacak. Bu hafta yaşayacaklarınızdan sonra hayata daha farklı bakabilirsiniz. İlişkilerinizi yeniden yapılandıracaksınız. Güzel bir hafta diliyorum.

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