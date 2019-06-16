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Hande Kazanova Balık burcu 17-23 Haziran 2019 kariyer ve aile alanı önemli

Hande Kazanova Balık burcu 17-23 Haziran 2019 kariyer ve aile alanı önemli

Perşembe günü fiziksel anlamda kendinizi fazla zorlamamalısınız. Cuma günü itibariyle aşk hayatınız ön plana çıkacak. 17-23 Haziran haftasında Balık burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Balık burcunu sizler için yorumladı.

Haftaya hedefleriniz, kariyeriniz ve ailevi alanda oluşacak bir Dolunay ile giriş yapıyorsunuz sevgili Balık ve yükselen Balık’lar. Bu alanlarda önemli fırsatlar devrede olabilir.

Yeniay’da attığınız adımların karşılığını hem sosyal yaşam hem ailevi ortamlara hem de işe nasıl yansıdığını net bir şekilde göreceksiniz. Dolunay zamanlarında dengede olmak çok önemlidir. Keyifli fırsatların hayatınızda olduğunu göreceksiniz. İş alanlarında çeşitli fırsatlar karşınıza gelebilir.

Özellikle bu hafta inançlarınız ve arkasında durduğunuz konularla ilgili olarak tartışmalara girmemeye özen göstermelisiniz. Çocuklarla ve beraber olduğunuz insanla olan ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekecek. Sosyal çevrenizle özel hayatınız arasında olan dengesizlikler ruhsal durumunuzu bozabilir.

Perşembe günü fiziksel anlamda kendinizi fazla zorlamamalısınız. Cuma günü itibariyle aşk hayatınız ön plana çıkacak. Güzel bir hafta diliyorum.

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