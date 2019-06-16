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Suudi Arabistan'da 2 havalimanına saldırı

Suudi Arabistan'da 2 havalimanına saldırı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı ile Cazan Havalimanı'na insansız hava aracı ile saldırı yaptı.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberinde, Uluslararası Abha Havalimanı ile Cazan Havaalanı'nın İHA ile hedef alındığı ve saldırının başarılı olduğu belirtildi. Saldırının Qasef-2 tipi İHA ile düzenlendiği kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonu ise Yemen'den Abha'ya fırlatılan balistik füzenin hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiği bilgisini paylaştı.

​Suudi Arabistan makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Suudi Arabistan, Abha Havalimanı'na çarşamba günü Yemen'deki Husiler tarafından saldırı düzenlendiğini ve farklı uyruklardan 26 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Husiler bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor

Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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