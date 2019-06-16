HABER /  GÜNCEL

Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 haftanın astrolojik yorumu

Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 haftanın astrolojik yorumu

17-23 Haziran 2019 haftalık burç yorumlarını Astroloji uzmanı Hande Kazanova cevapla.tv kameralarına anlattı. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor?

Haftaya Yay Burcu’nda oluşacak bir Dolunay ile başlıyoruz. Dolunay, Jüpiter ile birleştiği için ve olumlu birtakım konu ve olayların karşımıza gelmesi söz konusu olacak.

Yayıncılık, ticaret ve yabancı insanlarla yapılacak olan işler ile eğitim alanında güzel sonuçlarla karşılaşabiliriz. Abartmamaya özen göstermeliyiz. Yaptığımız işlerle diğer insanlar arasındaki bağlantıda hayal kırıklığına uğrayabiliriz.

Gerçekçi adımlar atmaya özen göstermeliyiz. Söylediklerimize dikkat etmeli, tehlikeli yerlerden ve olaylardan uzak durmalıyız. Cuma gününden sonra ev ve aile konuları ön plana geçmeye başlayacak. Güzel bir hafta diliyorum.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35'ler için net mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35'ler için net mesaj
Babalar günü mesajları resimli babalar günü sözleri yeni 2019
Babalar günü mesajları resimli babalar günü sözleri yeni 2019
Karamollaoğlu, Suriyelilere yapılan yardımın devam etmesini istedi
Karamollaoğlu, Suriyelilere yapılan yardımın devam etmesini istedi
F.Bahçe maçı sonrası Ataman'dan flaş karar!
F.Bahçe maçı sonrası Ataman'dan flaş karar!
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye iftira
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye iftira
İçişleri Bakanı Soylu: Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir
İçişleri Bakanı Soylu: Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir
ÖNCEKİ HABERLER
Hande Kazanova Balık burcu 17-23 Haziran 2019 kariyer ve aile alanı önemli
Hande Kazanova Balık burcu 17-23 Haziran 2019 kariyer ve aile alanı önemli
Kova Burcu Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 sosyal çevre önemli
Kova Burcu Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 sosyal çevre önemli
2019-2020 okullar ne zaman açılacak yaz tatili kaç gün?
2019-2020 okullar ne zaman açılacak yaz tatili kaç gün?
Dolunay kadersel alanınızda Oğlak Burcu Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019
Dolunay kadersel alanınızda Oğlak Burcu Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019
Yay Burcu Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 şanslı bir hafta
Yay Burcu Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 şanslı bir hafta
Jandarma uzman erbaş alım sınav takvimi ek alım ne zaman?
Jandarma uzman erbaş alım sınav takvimi ek alım ne zaman?
Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 dolunay maddi alanda etkili Akrep Burcu
Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 dolunay maddi alanda etkili Akrep Burcu
İBB'den belediye çalışanları zorla mitinge götürüldü iddialarına yanıt
İBB'den belediye çalışanları zorla mitinge götürüldü iddialarına yanıt
Yorumlar