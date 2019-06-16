Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 haftanın astrolojik yorumu

17-23 Haziran 2019 haftalık burç yorumlarını Astroloji uzmanı Hande Kazanova cevapla.tv kameralarına anlattı. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor?

Haftaya Yay Burcu’nda oluşacak bir Dolunay ile başlıyoruz. Dolunay, Jüpiter ile birleştiği için ve olumlu birtakım konu ve olayların karşımıza gelmesi söz konusu olacak.

Yayıncılık, ticaret ve yabancı insanlarla yapılacak olan işler ile eğitim alanında güzel sonuçlarla karşılaşabiliriz. Abartmamaya özen göstermeliyiz. Yaptığımız işlerle diğer insanlar arasındaki bağlantıda hayal kırıklığına uğrayabiliriz.

Gerçekçi adımlar atmaya özen göstermeliyiz. Söylediklerimize dikkat etmeli, tehlikeli yerlerden ve olaylardan uzak durmalıyız. Cuma gününden sonra ev ve aile konuları ön plana geçmeye başlayacak. Güzel bir hafta diliyorum.