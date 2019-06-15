İnanılmaz olay! Kalp ameliyatı sırasında iç organları alev aldı

Ancak ameliyat sırasında bir komplikasyon yaşandı. Adamın göğüs kemiği kırıldığı sırada akciğerlerinden biri ameliyat ekibi tarafından patlatıldı. Ekip adamın sönen akciğerini yeniden şişirmek için yoğun oranda oksijen verdi ancak bu oksijenin bir kısmı diğer iç organlarına sızdı.