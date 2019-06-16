Eyüpsultan'da faciaya ramak kala...

EYÜPSULTAN’da sabah saatlerinde otomobilde çıkan yangın, daha sonra bir apartmanın doğalgaz kutusuna sıçradı. Bir anda büyüyen yangın, BEDAŞ ve İGDAŞ ekiplerinin de yardımıyla kontrol altına alındı.

İstanbul Eyüpsultan’daki İslambey Mahallesi İslambey Mektebi Sokak’ta bu sabah bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden araç sahibi, müdahalesine rağmen yangını söndüremedi.

Doğalgaz kutusuna sıçradı

Kısa sürede büyüyen alevler, bir binanın girişindeki doğalgaz kutusuna sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, BEDAŞ elektrik, İGDAŞ doğalgaz ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Doğalgaz ve elektrik kesildi

AA'daki habere göre itfaiye ekipleri, tazyikli suyla yangına müdahale ederek alevlerin binayı sarmasına engel olmaya çalıştı. BEDAŞ ve İGDAŞ ekiplerinin de yardımıyla doğalgaz ve elektrik akımının kesilmesinin ardından yangın kontrol altına alınabildi. Yangın sonucu otomobilde ve binanın girişinde hasar meydana geldi.