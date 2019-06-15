Sergio Ramos, üç çocuğunun annesi Pilar Rubio ile dünya evine girdi

Sergio Ramos, üç çocuğunun annesi Pilar Rubio ile dünya evine girdi

Real Madrdid'in İspanyol futbolcusu Sergio Ramos, üç çocuğunun annesi Pilar Rubio ile dünya evine girdi.

Sergio Ramos, üç çocuğunun annesi Pilar Rubio ile dünya evine girdi - Sayfa 1

Real Madrid'in ve İspanyol futbolunun en önemli isimlerinden biri olan 33 yaşındaki yıldız futbolcu Sergio Ramos, 7 yıllık kız arkadaşı Pilar Rubio ile evlendi.

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Sergio Ramos, üç çocuğunun annesi Pilar Rubio ile dünya evine girdi - Sayfa 2

Futbol dünyasında bir çok ismin katıldığı düğün Sevilla'nın en eski katedrallerinden birinde gerçekleşti.900 bin pound değerindeki düğüne ilgi oldukça büyüktü.

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Sergio Ramos, üç çocuğunun annesi Pilar Rubio ile dünya evine girdi - Sayfa 3
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Sergio Ramos, üç çocuğunun annesi Pilar Rubio ile dünya evine girdi - Sayfa 4
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