Sergio Ramos, üç çocuğunun annesi Pilar Rubio ile dünya evine girdi
Real Madrdid'in İspanyol futbolcusu Sergio Ramos, üç çocuğunun annesi Pilar Rubio ile dünya evine girdi.
Real Madrid'in ve İspanyol futbolunun en önemli isimlerinden biri olan 33 yaşındaki yıldız futbolcu Sergio Ramos, 7 yıllık kız arkadaşı Pilar Rubio ile evlendi.
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Futbol dünyasında bir çok ismin katıldığı düğün Sevilla'nın en eski katedrallerinden birinde gerçekleşti.900 bin pound değerindeki düğüne ilgi oldukça büyüktü.
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