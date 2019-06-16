Lionel Messi hüsrana uğradı! Arjantin Kupa Amerikaya kötü başladı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) B Grubu maçında Kolombiya, Arjantin'i 2-0 yendi.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın 2. günü, B Grubu'ndaki Arjantin-Kolombiya karşılaşmasıyla başladı. Kolombiya, Salvador kentindeki Arena Fonte Nova'da oynanan mücadeleyi, Martinez'in 71 ve Zapata'nın 86. dakikadaki golleriyle 2-0 kazandı.

Lionel Messi, mağlup oldukları karşılaşmanın ardından umutlu açıklamalarda bulundu.

Bu sonucu en kısa sürede atlatmaları gerektiğini vurgulayan Lionel Messi, "En iyi oynadığımız dakikalarda gol yedik. Yenilgiyle başlamak kolay değil ancak bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Ağlamaya devam edersek, Paraguay maçına da hazır olamayız" şeklinde açıklama yaptı.

B grubu diğer maçı ne zaman?

B Grubu'ndaki diğer mücadelede Paraguay ile Katar, TSİ 22.00'de karşılaşacak. Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.