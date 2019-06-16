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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu karşıyım diyerek tavrını ortaya koydu!

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu karşıyım diyerek tavrını ortaya koydu!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,  "23 Haziran tarihinde İstanbulumuzda seçim var. Bu seçimlerin sanki Türkiye iki kampa ayrılmış, iki taraftan birini seçme mecburiyetindeymiş gibi takdimine kesinlikle karşıyım" ifadelerine yer verdi.

Karamollaoğlu, Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla Esenler Stadyumu'nda düzenlediği etkinlikte vatandaşlara hitap etti.

"Seçmenin iki tarafa mahkum edilmesi anlayışı"

23 Haziran'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, "seçmenin iki tarafa mahkum edilmesi gibi bir anlayışı asla kabul etmediklerini belirterek, "Çünkü Hakk'ı üstün tutan, Hak yolunda her türlü çabayı sarf eden, fedakarlıkta bulunan bir yol daha var" dedi.

İnsanı temel alan bir belediyecilik anlayışları olduğunu aktaran Karamollaoğlu, yolsuzluğun, usulsüzlüğün ve israfın kökü kazınmadan bunun gerçekleşmeyeceğini ifade etti.

"Seçime müdahale edilmemeli"

Karamollaoğlu, insanların hakların korunmasının önemine işaret ederek, "İstanbul ve İstanbulluların kalbi nasıl abat olur derseniz, stres şehirleri değil, huzur şehirleri inşa ederek olur. İşi ehline vererek bu kazanılır. Ayrımcılıkla partizanlık yapmayarak kazanılır. Kaynakları lüks ve şatafat için boşa harcamayarak bu kazanılır. İstanbulluların kalbini kazanmak için elbette diğer adayların bilinmesine, özellikle Saadet Partisi adayı Necdet Bey'in de tanınmasına ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Halkımızın bu konuda vereceği karara itibara hazırız. Tek endişemiz bu seçimler yapılırken herhangi bir müdahalenin, hilenin olmamasıdır" değerlendirmelerinde bulundu.

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