Meteoroloji 27 ili uyardı: Kuvvetli geliyor
Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre bugün 27 ilde yağış bekleniyor. Yağışların öğleden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Manisa, Bilecik, Bolu, Karabük, Çorum ve Kırşehir çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Balıkesir, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların; öğleden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Manisa, Bilecik, Bolu, Karabük, Çorum ve Kırşehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ( Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İşte il il hava durumu
Bursa °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çanakkale °C, 33°C
Parçalı bulutlu
İstanbul°C, 31°C
Parçalı bulutlu
Kırklareli °C, 32°C
Parçalı bulutlu
A.Karahisar °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Denizli°C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İzmir °C, 33°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Manisa °C, 33°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Adana °C, 33°C
Parçalı bulutlu
Antalya °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.