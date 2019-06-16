Meteoroloji 27 ili uyardı: Kuvvetli geliyor

Denizli°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir °C, 33°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Manisa °C, 33°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Adana °C, 33°C

Parçalı bulutlu

Antalya °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.