HABER /  FENERBAHÇE

Ümraniyespor Kulüp Başkanı'ndan Fenerbahçe açıklaması

Ümraniyespor Kulüp Başkanı'ndan Fenerbahçe açıklaması

Ümraniyespor Kulübü Başkanı Recep Yoğurtçu, 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Yasir Subaşı için Fenerbahçe'den teklif almadıklarını söyledi.

Recep Yoğurtçu, son günlerde ortaya atılan iddialar nedeniyle açıklama taptı.

Yoğurtçu'nun yaptığı açıklamada iddia edildiği gibi Yasir Subaşı'nın Fenerbahçe'ye transfer olmadığını belirterek, "Şu anda böyle bir şey yok. Yasir Subaşı'nın sözleşmesinde Fenerbahçe talep ederse, belli bir miktar ödeyerek, bonservisini geri alabileceğine dair madde var. Şu ana kadar Fenerbahçe'den böyle bir talep gelmedi." ifadelerini kullandı.

yasir subaşı

Fenerbahçe altyapısında yetişti
Fenerbahçe altyapısında yetişen Yasir, 2018-2019 sezonunun başında Ümraniyespor'a transfer oldu. İstanbul temsilcisinde, bu sezon 24 maçta forma giyen Yasir Subaşı, 1 gol kaydetti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu karşıyım diyerek tavrını ortaya koydu!
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu karşıyım diyerek tavrını ortaya koydu!
Lionel Messi hüsrana uğradı! Arjantin Kupa Amerikaya kötü başladı
Lionel Messi hüsrana uğradı! Arjantin Kupa Amerikaya kötü başladı
Kadın A Milli Futbol Takımımız yarın Moldova karşısında
Kadın A Milli Futbol Takımımız yarın Moldova karşısında
Dünya Kupası'nın şampiyonu Güney Kore'yi mağlup eden Ukrayna oldu
Dünya Kupası'nın şampiyonu Güney Kore'yi mağlup eden Ukrayna oldu
Eyüpsultan'da faciaya ramak kala...
Eyüpsultan'da faciaya ramak kala...
İsmail Küçükkaya'dan tarihi programla ilgili çarpıcı açıklama
İsmail Küçükkaya'dan tarihi programla ilgili çarpıcı açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Beklenen gün geldi çattı! Transfer sezonu yarın başlıyor
Beklenen gün geldi çattı! Transfer sezonu yarın başlıyor
Babalar Günü mesajları duygusal kısa Babalar Günü sözleri
Babalar Günü mesajları duygusal kısa Babalar Günü sözleri
MHRS randevu online hastane randevusu alma sayfası
MHRS randevu online hastane randevusu alma sayfası
DGS ne zaman 2019 DGS sınav giriş yerleri ÖSYM açıkalması
DGS ne zaman 2019 DGS sınav giriş yerleri ÖSYM açıkalması
Van’da yapılan operasyonda kilolarca toz esrar ele geçirildi
Van’da yapılan operasyonda kilolarca toz esrar ele geçirildi
Türkiye Azerbaycan Derneğinden çok sert açıklama
Türkiye Azerbaycan Derneğinden çok sert açıklama
Resmi gazetede yayımlandı! EPDK'dan 20 şirketi ilgilendiren flaş karar
Resmi gazetede yayımlandı! EPDK'dan 20 şirketi ilgilendiren flaş karar
YKS sınavı saat kaçta AYT sınavı saat kaçta başlıyor kaç soru?
YKS sınavı saat kaçta AYT sınavı saat kaçta başlıyor kaç soru?
Yorumlar