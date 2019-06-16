YKS sınavı saat kaçta başlıyor ne zaman bitiyor AYT bitiş saati

Üniversite sınavının 2. oturumu olan AYT ve YDT bugün yani 16 Haziran pazar günü yapılacak. ÖSYM tarafından yapılan AYT sınavı bugün saat 10.15'te başlayacak YDT sınavı ise 15.45'te yapılacak.

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin giriş yapacağı YKS sınavı 2. oturumu bugün yapılacak. Peki YKS | AYT saat kaçta merak ediyor? Peki, AYT kaç dakika sürecek? ÖSYM tarafından yapılan AYT sınavı bugün saat 10.15'te başlayacak YDT sınavı ise 15.45'te yapılacak.

Üniversitede eğitimine devam etmek isteyen adayların giriş yaptığı YKS sınavı oturumunun ilk 15 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirildi. Bu sınavdan 150 ve üstü puan alan adaylar TYT puan türü ile öğrenci alan iki yıllık programları tercih edebilecek ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan üniversitelerin ilgili bölümlerine başvuru yapabilecek. YKS’nin ikinci oturumu olan AYT ise 16 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. Sınava giriş yapacak öğrenci ve veliler ise geç kalmamak için AYT saat kaçta merak ediyor. Peki AYT sınavı kaç saat sürüyor?

AYT’DE KAÇ SORU SORULACAK?

Bu oturumda yapılacak olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT), “Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1” testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak. AYT'nin “sosyal bilimler-2” testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

YKS İKİNCİ OTURUMU AYT SAAT KAÇTA YAPILACAK?

– YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

– YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika



YKS SINAVI GÜNÜ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK TUTULACAK

15-16 Haziran 2019 tarihlerinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2019-YKS) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 15 Haziran 2019 Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında ve 16 Haziran 2019 Pazar günü 07.00 ile 15.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.