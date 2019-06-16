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2019-2020 okullar ne zaman açılacak yaz tatili kaç gün?

2019-2020 okullar ne zaman açılacak yaz tatili kaç gün?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2019-2020 yeni eğitim öğretim yılı iş takvimini ve yeni tatilleri açıkladı. Peki öğrenci, öğretmen ve velilerin merakla beklediği 2020 yılı tatilleri kaç gün? 1 haftalık ara tatiller hangi aylarda yapılacak, yaz tatili kaç gün olacak? 2019-2020 eğitim yılı 9 Eylülde başlayacak.

Milyonlarca öğrenci karnesini aldı ve yaz tatiline başladı. Geçtiğimiz günlerde Bakan Ziya Selçuk yeni eğitim-öğretim yılını açıkladı 2019-202 yılında öğrencileri büyük değişiklikler bekliyor. Bunlarıdan en dikkat çekeni ara tatiller old. 2020 yılında yaz tatili 2 hafta kısalacak ve o 2 haftalık süre ara tatil olarak öğrencilere verilecek. 1 haftalık ara tatiller nisan ve kasım ayında olacak. İlk ara tatil 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Haftasonuyla birlikte 9 gün) İkinci 1 haftalık ara tatil ise 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

Ziya Selçuk, ''13 haftalık yaz tatilinin iki haftası, nisan ve kasım aylarında yapılacak birer haftalık ara tatil olarak yapılacak'' dedi. 

Bakan Ziya Selçuk, yeni eğitim sistesi ve tatil düzenlemesi hakkında şu bilgileri verdi: 

-“Nisan ve Kasım’da birer haftalık ara tatil olacak. Bizim yaz tatilini kısaltmamız söz konusu değil. 11 haftaya düşürülmesi, yüzde 10’luk indirimden söz ediyoruz.

-Ara tatillerde öğretmenler, okullar kurumsal işleyişe yönelik bir takım öz değerlendirmeler yaparak çeşitli iyileştirmelere gidecekler. Yapılandırılmış ara tatillerde; çocuklara ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılma fırsatı veriliyor. Öğretmenlerimiz çok yoruluyorlar. Ara tatillerde yeni bir yapılanma söz konusu. Birer haftalık tatillerin, sadece tatil olarak değerlendirilmemesi, çocukların eğitimsel faaliyetlere katılması da hedefleniyor.”

Yeni tatil düzeni nasıl olacak: Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

Ara tatiller ne zaman olacak? İşte tarihleri*18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Haftasonuyla birlikte 9 gün)
*25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.
*Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)
*İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
*06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
*13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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