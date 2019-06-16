Burak Yılmaz teklifi reddetmişti! Lecce kulübü fiyatı artıracak

İtalya Serie A'nın yeni takımı Lecce, yeni sezonda zorlu rakiplerine karşı altta kalmamak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu sezon Serie A'ya yükselen Lecce, güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvarken, transfer okları Türkiye'ye döndü.

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'a teklif götüren İtalyan ekip, milli oyuncunun olumsuz yanıtına rağmen transferden vazgeçmiyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Lecce'nin Burak'ın Beşiktaş'tan ayrılmak istememesine karşın ısrarını sürdüreceği ve 2.5 milyon Euro'luk teklifini artıracağını belirtti.

Bologna ise Ljajic'i istiyor

Bir diğer İtalyan ekibi Bologna ise Adem Ljajic'i almak için atağa kalktı. Yıldız oyuncunun 6.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanan Beşiktaş yönetimi, Ljajic'i yeni sezonda kadroda tutmak istiyor.

Ancak Bologna'ya sportif direktör olarak gelen Walter Sabatini, tecrübeli futbolcunun alınması için ısrarcı.