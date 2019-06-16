Sınav duaları sınav esnasında okunacak dua-Türkçe okunuşu ve sayısı

Sınav duaları ve sınav esnasında okunacak sınav duaları nelerdir? Sınavda olan öğrenci için okunacak zihin açan ve unutkanlığı yok eden dualar hangisidir? Bugün YKS sınavlarının ikinci oturumu olan AYT sınavı yapılıyor. Veliler ise dışarıda çocukları iççin sınav dualarını okuyor. Peki zihni açmak için sınavda hangi dualar okunur? Hangi duayı kaç kere ve ne zaman okumalıyız.

Sınav duaları nelerdir, sınavda okunacak dualar hangisi araştırmaları veliler tarafından en çok merak edilenler arasına girdi. Bugün YKS sınavının ikinci oturumu olan AYT yapıldı. Veliler ise sınavda ter döken çocukları için okunacak dua araştırmaları yapıyor. Peki sınav duası nasıldır, sınavda hangi dualar okunur, zihni açmak için sınavda okunacak dualar hangisidir?

UNUTKANLIKTAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUA: Nihat Hatipoğlu YKS sınavında unutkanlıktan kurtulmak için okunacak duayı tüm merak ederler için paylaştı.

"Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün(1). İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în.(2) İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ."(3) On dokuz defa okunacak.

Sınav Öncesi

"Bismillah her hayrın başıdır" sıırınca sınava başlarken besmele çekmeyi unutmamak gerekir.

Faziletleri itibariyle 3 ihlas suresi ve Fatiha suresi ile birlikte okunabilir.

Saleten Tüncina Duası:

"Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî'il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi's-seyyiât ve terfe'unâ bihâ ındeke a'lâ'd-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ'l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî'l-hayâti ve ba'del-memât birahmetike Yâ erhame'r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni'mel vekîl, ni'mel mevlâ ve ni'me'n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr."

NİHAT HATİPOĞLU SINAVDA BAŞARILI OLABİLMEK İÇİN OKUNACAK DUA

Sınav öncesi okunacak dua

Ey Rabbim, göğsümü aç, genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de sözümü anlasınlar. (Taha 25-28)

Peki sınav esnasında hangi dualar okunmalı. Nihat Hatipoğlu bu konu hakkında da öğrenciler ve aileler için paylaşımda bulundu. İşte YKS sınavı esnasında okunacak dua;

Sınav başlayınca okunacak dua

Yâ Hayyü yâ Kayyûm Birahmetike esteğisü. Fe'aslıhlî şe'nî Küllehû ve lâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin

Anlamı: Ey Hayy ve Kayyum olan Allahım! Rahmetinle senden yardımını isterim. Benim bütün işlerimi, hal ve hareketlerimi düzelt. Beni bir göz kırpması kadar bile olsun nefsime bırakma