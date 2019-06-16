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Sivasspor 3 oyuncusuyla yollarını ayırdı hepsine teker teker teşekkür etti

Sivasspor 3 oyuncusuyla yollarını ayırdı hepsine teker teker teşekkür etti

 Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sözleşmeleri sona eren futbolcular Paul Papp, Gabriel Torje ve Sergio Rochet'e teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlı ekibin savunma oyuncusu Paul Papp, orta saha oyuncusu Gabriel Torje ve kaleci Sergio Rochet'in sözleşmelerinin 31 Mayıs 2019'da sona erdiği anımsatıldı. 

Açıklamada, "Paul Papp'a, Gabriel Torje'ye ve Sergio Rochet'e bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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