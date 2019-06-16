Beyaz TV Haber Muhabirlerine saldıran şahıs bakın kim çıktı!

ANKARA 'da aldıkları izleyici şikayetleri üzerine Beypazarı Şehir Mezarlığı'na çekim yapmaya giden Beyaz TV Haber Muhabiri Tuğçe Ünsal ile Kameraman Serkan Çinier, Mansur Yavaş'a yakınlığı ile bilinen bir grubun engeli ile karşılaştı.

Gruptakiler, Ünsal ve Çinier'e önce, 'burada ne işiniz var?' diye sordu. Kameraman Çinier, 'mezarlıkta çekim yapacağız.' diyerek cevap verdi. Gruptakilerden E.G adlı kişi, 'Böyle haber olmaz. Hemen defolun gidin. Başınız belaya girer. Mansur Yavaş, Beypazarı'nın hemşehrisi. Sen gelmişsin burada adamı karalıyorsun.

Ne olursan ol çekmeyeceksin.' diyerek tehdit etmeye başladı ve yaşananları cep telefonu ile kaydeden Tuğçe Ünsal'a da engel olmak istedi. Ünsal, paniğe kapılarak polis çağıracağını söyledi. Bu esnada Kameraman Serkan Çinier, 155 Polis İmdat Hattı'nı aradı. Telefonda içinde bulundukları durumu anlatmaya çalışırken, E.G tarafından saldırıya uğrayarak darp edildi. Şeker hastası olduğu öğrenilen Çinier, aldığı yumruk darbeleri ile yere yığıldı.

İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı

Saldırganlar polisin gelmesinden önce kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Kameraman Serkan Çinier, arkadaşı Ünsal ve çevredekiler tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mansur Yavaş'ın tetikçileri, hastane önüne gelerek burada da olay çıkarırken yaşanan kargaşaya polis müdahale etti.

Saldırıdan önce de bir kadının hakaretine maruz kalmışlardı!

Serkan Çinier darp edilmeden önce olay yerine özel bir araçla gelen D.T isimli kadın da Beyaz TV ekibine hakaret etmişti. O anları cep telefonu ile kaydeden D.T, görüntüleri sosyal medyada yayınlamıştı.

Beyaz TV ekibine yönelik organize saldırının bir parçası olduğu tahmin ediliyor.

Beypazarı Savcılığı, Ünsal ile Çinier'e önce hakaret eden, ardından çektiği görüntüleri sosyal medya aracılığıyla dağıtan ve basın kuruluşlarının Whatsapp ihbar hatlarına gönderen D.T.’nin, diğer saldırganlarla bağlantısını araştırıyor. Provokatör kadının, Beyaz TV ekibine yönelik organize saldırının bir parçası olduğu tahmin ediliyor.

Emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı

Öte yandan Kameran Çinier'i yumruklayarak darp eden E.G, emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan EG ile beraberindekilerin Mansur Yavaş'la çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı.