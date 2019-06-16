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Erdoğan, "Hepsini yıkın" talimatı vermişti! Kapadokya'da yıkım işlemi başladı

Erdoğan, "Hepsini yıkın" talimatı vermişti! Kapadokya'da yıkım işlemi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kapadokya'daki kaçak yapılar için, "Hepsini yıkın" talimatı sonrası yıkım işlemine dün yeniden başlandı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına dün itibarıyla yeniden başlandı. Kapadokya bölgesinde peribacalarının dibinde inşa edilen otelle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Talimatı verdim, peribacalarında ne kadar kaçak yapı varsa yıkılacak" demişti.

9 kaçak yapının yıkımına başlandı

Nevşehir Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tespitler sonrasında Kapadokya bölgesinde 9 kaçak yapının yıkımına başlandı. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme, Uçhisar ve Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldelerinde tespit edilen 9 kaçak yapı yıkımı İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı ekipleri ve ilgili belediyelerce başladı.

Kapadokya bölgesinde dün yıkımı tamamlanan 3 kaçak yapının ardından bugünde 6 kaçak yapının yıkımının yapılacağı öğrenildi.

"Seçimden sonra oradayım" demişti!

Bölgedeki kaçak yapıların tamamının yıkılacağını ifade eden Erdoğan, "Talimatı verdim, peribacalarında ne kadar kaçak yapı varsa yıkılacak Seçimden sonra ben oradayım" ifadelerini kullanmıştı.

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