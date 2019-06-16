İmamoğlu mu Yıldırım mı? Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz bombayı patlattı!

Seçime çok kısa bir süre kaldı. İstanbul’da son durum nasıl görünüyor?

Ortak yayından sonra bir kez daha sahaya ineceğiz. Ama şu anda Ekrem İmamoğlu rahat görünüyor. AK Parti tabanı seçim havasına giremedi. Bu televizyon programını da birbirlerine baskın çıkmak için değil bunun için çok arzu ettiler. AK Parti kitlesine seçim olduğunu göstermek istiyor.