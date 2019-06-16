İmamoğlu mu Yıldırım mı? Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz bombayı patlattı!
23 Haziran İstanbul seçimleriyle ilgili "Bırakın 31 Mart’ta sandığa gitmeyeni 31 Mart’ta AK Parti’ye oy verenleri de sandığa götürmekte zorlanacaklar" değerlendirmesi yapan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, "Binali Yıldırım’ın açık ara değil 1-2 puanla kaybetmesi sürpriz olur. Daha ciddi bir fark olmasını bekliyorum" açıklaması yaptı.
AK Parti’nin 23 Haziran için yanlış bir kampanya yürüttüğünü savunan Özkiraz 31 Mart’ta AK Parti’ye oy verenlerin sandığa götürülmesinde zorlanılacağı görüşünde. Seçim sonucu için iddialı bir tahminde bulundu Özkiraz, "Benim açımdan Binali Yıldırım’ın açık ara değil 1-2 puanla kaybetmesi sürpriz olur. Daha ciddi bir fark olmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Gazeteduvar'a konuşan Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz’ın sorulara yanıtları özetle şöyle:
Seçime çok kısa bir süre kaldı. İstanbul’da son durum nasıl görünüyor?
Ortak yayından sonra bir kez daha sahaya ineceğiz. Ama şu anda Ekrem İmamoğlu rahat görünüyor. AK Parti tabanı seçim havasına giremedi. Bu televizyon programını da birbirlerine baskın çıkmak için değil bunun için çok arzu ettiler. AK Parti kitlesine seçim olduğunu göstermek istiyor.
Düşük profilli bir seçim kampanyası özellikle tercih edilmedi mi?
Evet. "Ben mağdurum" diyen CHP’nin sert kampanya yapmaması mantıklı. Onlar da sakin gidiyorlar. Burada agresif kampanya yapması gereken oyların çalındığını iddia eden AK Parti’ydi. Ama buna inandıramadılar. 31 Mart’ta yumuşak, burada sert bir kampanya beklenirdi. Şimdi tam kitlesini seçime götürmek için kutuplaşmaya ihtiyacı varken yumuşak dil kullanmaya çalışıyor. Yanlış mantık, kötü kampanya. Seçmen, oylar çalındığı için seçimi kazanmanıza rağmen kaybetmişseniz o zaman kampanyayı niye değiştirdiniz, neden aynı söylemi kullanmıyorsunuz diye soruyor.
Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz. Yarış başa baş mı?
Ben farklı bir sonuç bekliyorum. Bu haftaki anketi yapınca daha açık çıkacak ama benim gözlemim AK Parti seçmeninden çok ciddi sayıda kişinin sandığa gitmeyeceği yönünde. Bırakın 31 Mart’ta sandığa gitmeyenleri, 31 Mart’ta AK Parti’ye oy verenleri de sandığa götürmekte zorlanacaklar.