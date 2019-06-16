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Ekrem İmamoğlu'ndan çarpıcı Babalar Günü mesajı!

Ekrem İmamoğlu'ndan çarpıcı Babalar Günü mesajı!

Babalar Günü dolayısıyla sosyal medyadan mesaj yayınlayan CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, "Ben adil olmayı, çalışmayı ve tüm değerleriyle bu ülkeyi sevmeyi babamdan öğrendim. Bana öğrettiğin her şey için teşekkürler. #BabalarGünü" dedi.

23 Haziran'da yenilenecek seçimlerde CHP'nin adayı olan Ekrem İmamoğlu, Babalar Günü nedeniyle sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. 

"Bu ülkeyi sevmeyi babamdan öğrendim"

İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ile ilgili bir videoya da yer verdiği paylaşımda şöyle yazdı:

Ben adil olmayı, çalışmayı ve tüm değerleriyle bu ülkeyi sevmeyi babamdan öğrendim. Bana öğrettiğin her şey için teşekkürler. #BabalarGünü

İşte çok konuşulan o paylaşım:

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