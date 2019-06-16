Hurma yoğurt diyeti yapılışı hurma diyeti kaç gün uygulanır?

Yazın başlaması ile birlikte zayıflaşmak daha fit bir vücuda sahip olmak isteyenler diyetleri araştırıyor. Haftada 5 ile 7 kilo arasında zayıflatan hurma yoğurt diyeti Ender Saraç'ın en çok tercih edilen diyeti.

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek göbeğinizden hızla kurtulmak istiyorsanız bu aylarda yapacağınız hurma yoğurt diyeti sizin için en hızlı çözüm. Bu diyet sayesinde metabolizma hızınıza göre bir hafta 5 ile 7 kilo arasında zayıflamanız mümkün. Hurma yoğurt diyetini hamile ve şeker hastası olanlar yapamaz.

Ender Saraç'ın en çok tercih edilen hurma yoğurt diyeti kabızlık ve hazımsızlık sorunu olanlar için ideal. Hurma lif oranı yüksek, glisemik indeksi düşük, kişiyi uzun süre tok tutan ve böylece zayıflamakta önemli rol oynayan harika bir besindir. Yüksek fibrin içeriği sayesinde kabızlığı ve hazımsızlığı önleyen hurma kalori bakımından da dengeli. Kuru bir orta boy hurmanın kalorisi 42'den fazla değildir. Bu diyette günlük 900 kalori alacaksınız.

HURMA DİYETİ : Ender Saraç tavsiyeli bu diyette hurma, yoğurt, yeşil çay ve su dışında birşey yok. Günde en fazla tüketilecek hurma sayısı da 21. Bu diyet 7 gün boyunca ara verilmeden yapılıyor. Diyetin sonunda vereceğiniz kilo 5 ile 7 arasında değişiyor. Diyeti uygularken günde en az 40 dakika yüremeniz gerekiyor.

HURMA DİYETİ NASIL YAPILIR : Hurma diyeti hem göbek eriten hem de kilo verdiren bir diyettir. Her öğünde 7 adet hurma ve bir kase light yoğurt olmak üzere günde toplam 21 adet hurma ve 3 kase light yoğurt tüketilmesi gerekir. Hurma yoğurt diyetini yaparken gün boyu bol su içerek diyetin etkinliğini artırabilirsiniz.

HURMALARI BİR GÜN ÖNCEDEN SUYA YATIRIN : Hurma diyetinin etkisini artırmak ve kalorisini düşürmek için önereceğimiz bu işlemi yapın. Hurma diyeti yapmadan önce ertesi gün tüketeceğiniz 21 adet hurmayı bıçakla ortadan ikiye kesip suya koyun. Suda bekletilen hurmanın laksatif yani bağırsak yumuşatıcı, ishal yapıcı etkisi artıyor. Böylece tok tutma özelliği bir kaç katına çıkıyor.

HURMA DİYETİ PROGRAMI : Hurma diyetinde ara öğünler yok. Sadece sınırsız su ve yeşil çay serbest. Hurma yoğurt diyetinde öğünler şu şekilde: Sabah Kahvaltısı: 1 kase light yağsız yoğurt ve 7 adet hurma

Öğlen Yemeği: 1 kase light yağsız yoğurt ve 7 adet hurma

Akşam Yemeği: 1 kase light yağsız yoğurt ve 7 adet hurma

DİYETLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOT : Hurma diyeti boyunca günde toplam 21 adet kadar hurma tüketme hakkınız vardır. Bunun üstüne asla çıkmamalısınız. Diyet listesinde yer alan yoğurt kalsiyum oranı yüksek bir besin olduğundan, diyet yaparken kemiklerinizi koruyup, erimesini önleyecektir. Haliyle yoğurdu sakın eksik etmeyin.Bu diyette yoğurt ve hurma dışında yemek kesinlikle yasak. Diyet sırasında 10-12 bardak su için. Şekersiz yeşil çay veya çeşitli bitki, meyve çayları da tüketebilirsiniz.

7 GÜN YAPIN : Hurma yoğurt diyetini 7 gün uygulayın. Bu diyet programı sayesinde metabolizma hızınıza bağlı olarak 5 ila 7 kilo arası kilo verebilirsiniz. Hurmanın tok tutucu olması ve içinde bulunan vitaminle mineraller sayesinde enerji kaybı, halsizlik sorunları gibi sağlık sorunları yaşamazsınız. Aksine hurma ve yoğurdun içinde bu besin değerleri sayesinde kendinizi oldukça dinç hissedebilirsiniz. Diyeti 7 günden fazla uzatmayın. Bir kaç hafta ara verdikten sonra tekrar yapabilirsiniz.