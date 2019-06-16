Dengir Mir Mehmet Fırat'tan kötü haber kansere yakalandı

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve uzun zamandır ortalarda görünmeyen eski milletvekili Dengir Mir Mehmet'in kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı.

Dengir Mir Mehmet Fırat, kanser hastalığıyla mücadele ediyor.Fırat'ın. Ankara'da Bayındır Hastanesi'nde yattığı öğrenildi.

Fırat, karaciğer kanseri nedeniyle ABD'de tedavi görmüştü. Tedavisinin ardından Türkiye'ye dönen Denigr Mir Mehmet Fırat'ın hastalığının nüksettiği ve kanserin beynine sıçradığı belirtildi.

Dengir Mir Mehmet Fırat kimdir?

1943 yılında Adıyaman Kahta'da doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Münevver’dir. İlkokul, ortaokul ve liseyi Mersin’de Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesi’nde bitirdi.

1967 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1968-1970 yılları arasında askerlik görevini yaptı. 1971 yılında Mersin Barosu’na kayıt olarak avukatlık bürosunu açarak avukatlık yapmaya başladı. Aynı zamanda Mesin’in Adanalıoğlu Kasabası’ndaki arazilerinde narenciye üretip ticaretini yaptı. MENAS Kooperatifi’nde görev alarak, narenciye üreticisinin mallarının pazarlanmasında Türkiye çapında başarı sağladı. Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği de yaptı.

1973 yılında Adalet Partisi Adıyaman Milletvekili adayı oldu

1973 yılında Adalet Partisi Adıyaman Milletvekili adayı oldu. 1983 yılında Doğru Yol Partisi‘nin Adıyaman’da kuruluşunu sağladı. Doğru Yol Partisi Merkez Karar Kurulu Üyeliği’nde bulundu. Aynı Partinin 1995 yılında Adıyaman Milletvekili Adayı oldu. 1999 yılında Fazilet Partisi‘nden Adıyaman Milletvekili olarak seçildi. Ve Fazilet Partisi'nin Genel İdare Kurul Üyeliği’nde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet ve Plan Bütçe Komisyonları’nda da görev yaptı.

Adalet ve Kalkınma Partisinin Kurucular Kurulu Üyesi oldu

Fazilet Partisi’nin kapatılmasından sonra, Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluşunda aktif olarak çalıştı. 3 Kasım 2002 seçimlerinde AK Parti'den Mersin Milletvekili seçildi. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde de Adana Milletvekili olarak seçildi. Adalet ve Kalkınma Partisinin Kurucular Kurulu Üyesi oldu. Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

HDP'nin Mersin Milletvekili oldu

Dengir Mir Mehmet Fırat, 8 Kasım 2008’de AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ile birlikte hem MYK hem de MKYK’daki görevlerinden istifa etmişti. 28 Temmuz 2014 tarihinde de AK Parti üyeliğinden istifa etti. 1 Kasım 2015 seçimlerinde HDP'nin Mersin Milletvekili oldu. Dengir Mir Mehmet Fırat, Alman asıllı Kristen (Zozan) ile evlidir ve 2 çocuğu vardır.