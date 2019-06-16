Cengiz Ünder Roma'dan ayrılıyor mu? Teknik direktörünün kararı...

21 yaşındaki Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in, Roma'da geçirdiği başarılı bir sezonun ardından bu yıl da takımda kalacağı öğrenildi.
İtalya'nın köklü kulüplerinden olan Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in akıbeti belli oldu. Yeni teknik direktör Paulo Fonseca'nın, hazırladığı raporda Cengiz'in kesinlikle takımdan ayrılmasını istemediğini belirttiği öğrenildi.
Shakhtar Donetsk'te geçirdiği başarılı dönemin ardından İtalyan ekibinin başına geçen Fonseca, Roma'da oynatacağı sistemi açıkladı.
Deneyimli teknik adamın yönetime sunduğu raporda, sistemine uymayan oyuncuları liste halinde verdi.
Cengiz 4-2-3-1'e uygun
Fonseca'nın 4-2-3-1 oyun sistemi ile oynayacağını açıklaması sonrası Cengiz Ünder'in de durumu belli oldu. Cengiz'in mükemmel uyum sağlayacağını düşündüğünü belirten Fonseca, oyuncunun gönderilmemesi yönünde görüş belirttiği duyuruldu.
Öte yandan Cengiz'in takımda kalması halinde maaşına zam yapılacağı da öğrenildi.