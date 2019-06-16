Mbaye Diagne gitti sayılır! Galatasaray forvet için dünya yıldızını getiriyor
Galatasaray ismini sosyal medya hesabından silen ve Al Shabab Kulübüne transfer olması beklenen Mbaye Diagne'nin yerine gelecek isim netleşti.
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray, Mbaye Diagne ile yollarını ayırıyor. Önceliğini oyuncu satışına veren sarı-kırmızılı yönetim, Mbaye Diagne konusunda beklediği teklifi sonunda aldı.
Arabistan'ın Al Shabab Kulübü, Senegalli futbolcu için 16 milyon Euro'luk bir teklifle sarı kırmızılı kulübün kapısını çaldı. Galatasaray cephesi bu teklife olumlu yanıt verirken önümüzdeki günlerde bu transferin resmen gerçekleşmesi bekleniyor.
Habertürk'ün haberine göre 10 milyon Euro ve bonuslar karşılığında devre arasında transfer ettiği yıldız futbolcuyu kısa sürede karla satmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, yeni forvet için ise Diagne'nin gitmesinin ardından hemen harekete geçecek.
Welbeck ile görüşülecek: İkinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın önümüzdeki günlerde Danny Welbeck için İngiltere'ye gitmesi bekleniyor. Arsenal'le olan sözleşmesi sona eren İngiliz yıldızın menajeri ile masaya oturacak olan Albayrak'ın imza parası ve yıllık ücrette anlaşılması halinde Welbeck yeni sezonda aslan olacak.