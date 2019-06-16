HABER /  YEREL

Yer Edirne! Aracına zorla bindirdiği genç kıza kabusu yaşattı

Demirören Haber Ajansı
Yer Edirne! Aracına zorla bindirdiği genç kıza kabusu yaşattı

EDİRNE Keşan'da zorla aracına bindirdiği 17 yaşındaki kıza evde cinsel tacizde bulunan 19 yaşındaki sapık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, B.T. (17) adlı kıza, zorla araca bindirdikten sonra götürdüğü evde cinsel istismar girişiminde bulunduğu iddia edilen M.F. (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinsel istismar girişimi

Keşan'da oturan M.F., iddiaya göre daha önce arkadaşlık yaptığı B.T.'yi yolda görerek, zorla aracına bindirdi. B.T.'yi bir eve götüren M.F., genç kıza cinsel istismar girişiminde bulundu.

Evden kaçtı

M.F.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanarak evden kaçan B.T., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi oldu.

Cezaevine gönderildi

B.T. ailesine teslim edilirken, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan M.F., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz'dan bomba: Yıldırım'ın 1-2 puanla kaybetmesi sürpriz olur
Foto Galeri Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz'dan bomba: Yıldırım'ın 1-2 puanla kaybetmesi sürpriz olur Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım için karar: İbra edildi oylamaya gerek kalmadı
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım için karar: İbra edildi oylamaya gerek kalmadı
Demirtaş Salı günü tahliye mi edilecek? Gazeteci Nevzat Bingöl açıkladı!
Demirtaş Salı günü tahliye mi edilecek? Gazeteci Nevzat Bingöl açıkladı!
Dengir Mir Mehmet Fırat'tan kötü haber kansere yakalandı
Dengir Mir Mehmet Fırat'tan kötü haber kansere yakalandı
Cengiz Ünder Roma'dan ayrılıyor mu? Teknik direktörünün kararı...
Cengiz Ünder Roma'dan ayrılıyor mu? Teknik direktörünün kararı...
Denizlispor'un genç yıldızı Recep Niyaz imzayı attı
Denizlispor'un genç yıldızı Recep Niyaz imzayı attı
LeBron James duyurdu! Yılın takası için geri sayım başladı
LeBron James duyurdu! Yılın takası için geri sayım başladı
ÖNCEKİ HABERLER
Emekli maaş zammı son haber temmuz zammı ne kadar?
Emekli maaş zammı son haber temmuz zammı ne kadar?
Aşure günü 2019 ne zaman aşure günü nedir?
Aşure günü 2019 ne zaman aşure günü nedir?
Türkiye Azerbaycan Derneğinden çok sert açıklama
Türkiye Azerbaycan Derneğinden çok sert açıklama
TSK bugün ilk defa Suriye rejim güçlerini vurduklarını açıkladı
TSK bugün ilk defa Suriye rejim güçlerini vurduklarını açıkladı
Sınavda okunacak dua Türkçe sınavda zihin açan dualar okunuşu
Sınavda okunacak dua Türkçe sınavda zihin açan dualar okunuşu
İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması
İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
YDT sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor kaç dakika sürecek?
YDT sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor kaç dakika sürecek?
Yorumlar