Yer Edirne! Aracına zorla bindirdiği genç kıza kabusu yaşattı

EDİRNE Keşan'da zorla aracına bindirdiği 17 yaşındaki kıza evde cinsel tacizde bulunan 19 yaşındaki sapık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, B.T. (17) adlı kıza, zorla araca bindirdikten sonra götürdüğü evde cinsel istismar girişiminde bulunduğu iddia edilen M.F. (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinsel istismar girişimi

Keşan'da oturan M.F., iddiaya göre daha önce arkadaşlık yaptığı B.T.'yi yolda görerek, zorla aracına bindirdi. B.T.'yi bir eve götüren M.F., genç kıza cinsel istismar girişiminde bulundu.

Evden kaçtı

M.F.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanarak evden kaçan B.T., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi oldu.

Cezaevine gönderildi

B.T. ailesine teslim edilirken, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan M.F., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.