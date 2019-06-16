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Veliaht Prens Selman'dan skandal Türkiye çıkışı

Veliaht Prens Selman'dan skandal Türkiye çıkışı

Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Ankara-Riyad arasında yaşanan gerilim ile ilgili Arap gazetesi Asharq al-Awsat'a açıklama yapan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, üstü kapalı olarak Türkiye'ye seslendi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da hunharca öldürülmesi sonrasında dünya kamuoyunun tepkisini çeken Suudi Arabistan ve veliaht prensi Selman ile Türkiye arasındaki ilişki gerilmişti. Cinayeti aydınlatmak bir yana süreci yavaşlatan Riyad yönetiminden yaşananlarla ilgili bir açıklama geldi.

AFP: İsim vermeden Türkiye'ye seslendi

Prens Selman, "Kaşıkçı'nın ölümü çok acı verici bir suçtur. Bu olayı siyasi olarak kullanmaya çalışan her kim olursa bunu durdurmalı ve adaleti sağlamak için mevcut delilleri Suudi mahkemesiyle paylaşmalı" dedi. Selman'ın bu açıklaması hakkında Fransız haber ajansı AFP, "Selman isim vermeden Türkiye'ye seslendi" ifadesini kullandı.

"Krallık'ta yargı bağımsız bir konumdadır"

Kaşıkçı ve Türkiye hakkındaki bir soruya, "Kaşıkçı Suudi Arabistan vatandaşıydı ve bu yaşananlar kuşkusuz acı verici ve talihsizdir. Krallık bütün gerekenleri yaptı ve yargı süreci devam ediyor. Krallık'ta yargı bağımsız bir konumdadır. İki kutsal caminin ev sahibi olarak Türkiye de dahil bütün İslam ülkeleriyle güçlü bağlarımız olsun istiyoruz" dedi.

Öte yandan Selman, bölgedeki bütün ülkelerle güçlü ilişkiler kurmak istediğini söyledi. Selman, "Ülkemizin güvenliğini ve istikrarını sağlamak istiyoruz ve ülkemiz ile birlikte İslam dünyasının çıkarlarına karşı olacak bir duruma düşmek istemiyoruz" dedi.

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