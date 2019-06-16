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Selmanoğlu'nun Atatürk ile ilgili sözleri sosyal medyayı karıştırdı!

Selmanoğlu'nun Atatürk ile ilgili sözleri sosyal medyayı karıştırdı!

Sosyal medyada çektiği videolar ile tanınan Tuğrul Selmanoğlu isimli bir katılımcı, Mustafa Kemal Atatürk'ün "mülteci" olduğunu öne sürdüğü video tepki topladı.

Videoda yer alan bir diğer isim olan Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk ise Selmanoğlu'nun bu iddiasına karşı çıktı. Selmanoğlu, videosunun gündeme gelmesinin ardından da iddiasını sosyal medyada sürdürdü.

"Mülteci göçmek zorunda kalır"

Selmanoğlu, Twitter hesabından şu mesajları paylaştı: Mülteci konumuna düşmek asla ayıp değil, mülteci kelimesi bir hakaret değil. Mülteci olmak ayıp değil, ayıp olan mülteci olmayı ayıp görecek kadar ırkçı ve faşist olmaktır... Mülteci kelimesi dünyanın hiç bir yerinde hakaret olarak algılanmaz. Birleşmiş Milletlerin mülteci sözleşmesine göre bir insan kendi Anavatanı dahilinde de mülteci konumuna düşebilir... Göçmen ile mülteci arasındaki fark, göçmen yaşam şartlarını iyileştirmek için göçer, mülteci göçmek zorunda kalır.

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