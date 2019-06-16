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Asker Pençe'yi attı: 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Asker Pençe'yi attı: 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile ilgili bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "7 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hâle getirildi" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, "Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.

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