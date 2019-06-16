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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu'nda son dakika açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM'de açıklamalarda bulunuyor...

"Geçen yıl 1 milyar dolar ve üzerinde ihracat yapan şirket sayımız 10'dan 13'e çıktı" ifadelerini kullanan Erdoğan, "2023'te 70 milyon turist ve 70 milyar dolar turizm hedefi hayal olmaktan çıkmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: 

"Hedef büyükttük"

-2018'de ihracatını 168 milyar dolar olarak kapatmıştık. Hedef büyükttük. Mayıs ayı itibariyla 171.4 milyar dolar oldu. Döviz kurundaki yükselik ihracatımız için büyük imkanlar getiriyor.

"Çok yaklaştık"

-Geçen yıl 1 milyar dolar ve üzerinde ihracat yapan şirket sayımız 10'dan 13'e çıktı. Türkiye'yi cari açık veren bir ülkeden cari fazla veren bir ülkeye taşımaya çok yaklaştık. 

"Kambiyo vergisi ödemeyecek"

-Sanayi Sicil Belgesi sahipleri ve ihracatçı birlikleri üyelerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz. Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde birlik kambiyo vergisi ödemeyecekler. Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde birlik kambiyo vergisi ödemeyecekler. Böylece döviz spekülasyonlarını önlemek için aldığımız tedbirlerin ihracatçılarımızı etkilemesinin de önüne geçiyoruz.

Suriyeliler maaş alıyor mu?

-Biz hiçbir Suriyeliye maaş bağlamadık. Biz sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yetim, öksüz, fakir, fukaraya valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımız vasıtasıyla maaş veriyoruz.

"Talimat vermişler, tutuklatacaklarmış"

-"(Doğu Akdeniz'deki Türk gemileri) Birileri kaşını gözünü oynatırsa biz de bütün fırkateynlerimizle beraber, gerektiğinde uçaklarımızla, hemen o gemilerimizin yanında yerimizi alıyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz." Talimat vermişler, tutuklatacaklarmış o gemilerdeki personeli, avucunuzu yalarsınız.

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