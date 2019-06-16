Binali Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması beka söylemi neden değişti?

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım bugün Ekrem İmamoğlu'yla çıkacağı ortak yayınla ilgili soruya yanıt verdi.

AK Parti ve MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, yarın rakibi Ekrem İmamoğlu ile birlikte katılacağı ortak canlı yayın için hiçbir özel çalışması olmadığını söyledi. Yıldırım, "Ben çalışmamı 16 yıldır yapıyorum" dedi.

Binali Yıldırım'a Yıldırım'a 31 Mart'tan önceki seçim kampanyasında daha çok beka tartışmasının ön plana çıkarıldığı, bunun neden değiştiği soruldu. Yıldırım ülkede beka meselesinin sürdüğünü ve 31 Mart öncesi ile bir değişiklik olmadığını kaydetti.

Cevabı ise şu şekilde: